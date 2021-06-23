三級警戒延至7／12！股東會維持7月解禁、集保提供5做法
中央流行疫情指揮中心宣布，全國再同步維持疫情三級警戒至7月12日，但由於股東會召開將於7月解禁，而且光7月1日至7月9日就有310家上市櫃（含興櫃）公司將召開股東會，外界也擔心成為防疫破口，金管會是否會要求再延期也受關注。不過，金管會今（23）日表示由於指揮中心宣布的措施並無加嚴，目前仍請各公開發行公司積極依5月20日公告於7、8月間規畫股東會召開相關事宜。
記者顏真真/台北報導
2021-06-23 19:14:53
因應防疫三級警戒，金管會在5月20日公告各公開發行公司6月底前停止召開股東會，並延至7月至8月間召開股東會。根據金管會統計，目前上市櫃（含興櫃)已登記於7月召開股東會共計有446家，其中7月1日至7月9日就有310家，而且光是首日7月1日就有77家要召開股東會，7月2日也有48家。而根據去年股東會股東出席人數統計，出席股東超過50人的有54家、股東超過百人的有9家。
由於指揮中心今日宣布三級警戒再延長至7月12日，外界擔心7月股東會召開恐成防疫破口，金管會是否會要求再延期股東會召開時間？金管會今日表示因指揮中心宣布的措施並無加嚴，目前仍請各公開發行公司積極依上述時程規畫股東會召開相關事宜。
不過，金管會強調已督導集保公司在6月17日發布「因應疫情3級警戒召開股東會防疫作業指引」，且已請集保公司瞭解各公開發行公司後續召開股東會的規劃情形，並蒐集於三級警戒標準公布後已召開股東會實務作法，儘速彙整提供作為未來將召開股東會公司的參考。
至於目前集保蒐集實務做法，包括一、在戶外召開者，於空曠場所搭設多個帳篷；二、於室內召開者，租借會場多餘空間以增加可容留人數；三、減少工作人員與員工股東出席人數；四、除主席與列席人員在室內外，另於戶外搭設帳棚；五、提供純視訊直播供股東觀看（非視訊股東會），以減少親自出席人數。
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