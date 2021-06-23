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三級警戒延至7／12！股東會維持7月解禁、集保提供5做法

▲中央流行疫情指揮中心宣布全國再同步維持疫情三級警戒至7月12日止，不過，金管會今（23）日表示，由於指揮中心宣布的措施並無加嚴，因此目前仍請各公開發行公司積極依前開時程規畫股東會召開相關事宜。(圖／NOWnews資料照片)
▲中央流行疫情指揮中心宣布全國再同步維持疫情三級警戒至7月12日止，不過，金管會今（23）日表示，由於指揮中心宣布的措施並無加嚴，因此目前仍請各公開發行公司積極依前開時程規畫股東會召開相關事宜。(圖／NOWnews資料照片)

記者顏真真/台北報導

2021-06-23 19:14:53

中央流行疫情指揮中心宣布，全國再同步維持疫情三級警戒至7月12日，但由於股東會召開將於7月解禁，而且光7月1日至7月9日就有310家上市櫃（含興櫃）公司將召開股東會，外界也擔心成為防疫破口，金管會是否會要求再延期也受關注。不過，金管會今（23）日表示由於指揮中心宣布的措施並無加嚴，目前仍請各公開發行公司積極依5月20日公告於7、8月間規畫股東會召開相關事宜。

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因應防疫三級警戒，金管會在5月20日公告各公開發行公司6月底前停止召開股東會，並延至7月至8月間召開股東會。根據金管會統計，目前上市櫃（含興櫃)已登記於7月召開股東會共計有446家，其中7月1日至7月9日就有310家，而且光是首日7月1日就有77家要召開股東會，7月2日也有48家。而根據去年股東會股東出席人數統計，出席股東超過50人的有54家、股東超過百人的有9家。

由於指揮中心今日宣布三級警戒再延長至7月12日，外界擔心7月股東會召開恐成防疫破口，金管會是否會要求再延期股東會召開時間？金管會今日表示因指揮中心宣布的措施並無加嚴，目前仍請各公開發行公司積極依上述時程規畫股東會召開相關事宜。

不過，金管會強調已督導集保公司在6月17日發布「因應疫情3級警戒召開股東會防疫作業指引」，且已請集保公司瞭解各公開發行公司後續召開股東會的規劃情形，並蒐集於三級警戒標準公布後已召開股東會實務作法，儘速彙整提供作為未來將召開股東會公司的參考。

至於目前集保蒐集實務做法，包括一、在戶外召開者，於空曠場所搭設多個帳篷；二、於室內召開者，租借會場多餘空間以增加可容留人數；三、減少工作人員與員工股東出席人數；四、除主席與列席人員在室內外，另於戶外搭設帳棚；五、提供純視訊直播供股東觀看（非視訊股東會），以減少親自出席人數。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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