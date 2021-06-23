經濟部回應中火特照5質疑　盼對話解決分歧

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部能源局今日下午發布新聞稿，回應台中市政府的5點質疑。
關於中市府質疑通霄電廠、台中電廠先拆後建標準不一。能源局說明，通霄與台中電廠機組類型、使用年限皆不同，舊通霄電廠燃氣複循環機組運轉年限為30年，因超過運轉年限才除役拆除；同時間設置新機組；換言之，是先建後拆、邊建邊拆模式並進。但台中電廠機組的使用年限是40年，至今仍未達機組使用年限。
其次，針對中央發特照即可過關一事，能源局說明，台電電廠用途與構造不同於一般建築物，因此循慣例，依照建築法第98條及「內政部審議行政院交議特種建築物申請案處理原則」規定，申請行政院核發特建許可；且並非特例，現有台中電廠機組皆為申請特種建築物。
第三，有關中市府對台電都審一半便收手表達疑慮。能源局回應，台電當初申請特照時，便交由內政部營建署審理；後續中市府要求台電進行都審，基於尊重地方政府，台電也配合辦理。
能源局表示，自2020年3月提出審議後，便面臨長達15個月卡關，且後期都審內容甚至重提許多已在環評通過的項目，例如要求限制全廠用煤量、興建小型焚化爐等，顯然不符合都審原意。
因此，台電再次請示都審的中央主管機關營建署，營建署經檢視相關法令後發現，中市府僅簽奉市長核准，就要求台中電廠進行都審，未依照法定程序處理，超過法律授權範圍，因此不必進行都審。
第四，盧秀燕質疑，既然台中電廠已可減煤4成，10部機組為何不能先拆2部。能源局則回應，中火自2020年起已達減煤4成，且夏季尖峰時，中火承諾最多運轉9部機，若如中市府所說，先拆除2部機，只有8部機可發電，將削減夏季供電能力，造成供電衝擊。
能源局解釋，發電機組需考量故障機率與維修調度，「就像輪班人力一樣需要休息，3班制也不能只有3個人輪」；有了調度餘裕才能兼顧維修保養與改善空氣品質。
第五，針對中市府質疑台中電廠10部燃煤機組供給全國最大供電量，能源局表示，台中電廠早已不再10部燃煤火力全開；但台中市用電量的確為全國最高，不僅用電逐年成長，2020年用電量已逾台中電廠發電量。