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經濟部回應中火特照5質疑　盼對話解決分歧

▲經濟部能源局發布新聞稿，回應台中市政府關於台中火力發電廠獲發特照的5點質疑。（圖／NOWnews資料照，台中市政府提供）
▲經濟部能源局發布新聞稿，回應台中市政府關於台中火力發電廠獲發特照的5點質疑。（圖／NOWnews資料照，台中市政府提供）

記者張志康/綜合報導

2021-06-23 19:20:40

經濟部昨（22）日表示中火燃氣機組已取得特別建照，無需等中市府都審通過。對此，台中市場盧秀燕今（23）日也針對此事提出5點質疑。經濟部下午發布新聞稿回應，強調願與市府合作，以對話解決分歧，才不致浪費市民減煤黃金時間。

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台中市長盧秀燕表示，不反對燃氣機組興建，而是要求比照苗栗通霄電廠等其他電廠「先拆再建」，並表示市府正依法審查中火提出的都市設計審議申請，中火卻私下找營建署「開後門」拿特照，質疑台中人遭到突襲。

經濟部能源局今日下午發布新聞稿，回應台中市政府的5點質疑。

關於中市府質疑通霄電廠、台中電廠先拆後建標準不一。能源局說明，通霄與台中電廠機組類型、使用年限皆不同，舊通霄電廠燃氣複循環機組運轉年限為30年，因超過運轉年限才除役拆除；同時間設置新機組；換言之，是先建後拆、邊建邊拆模式並進。但台中電廠機組的使用年限是40年，至今仍未達機組使用年限。

其次，針對中央發特照即可過關一事，能源局說明，台電電廠用途與構造不同於一般建築物，因此循慣例，依照建築法第98條及「內政部審議行政院交議特種建築物申請案處理原則」規定，申請行政院核發特建許可；且並非特例，現有台中電廠機組皆為申請特種建築物。

第三，有關中市府對台電都審一半便收手表達疑慮。能源局回應，台電當初申請特照時，便交由內政部營建署審理；後續中市府要求台電進行都審，基於尊重地方政府，台電也配合辦理。

能源局表示，自2020年3月提出審議後，便面臨長達15個月卡關，且後期都審內容甚至重提許多已在環評通過的項目，例如要求限制全廠用煤量、興建小型焚化爐等，顯然不符合都審原意。

因此，台電再次請示都審的中央主管機關營建署，營建署經檢視相關法令後發現，中市府僅簽奉市長核准，就要求台中電廠進行都審，未依照法定程序處理，超過法律授權範圍，因此不必進行都審。

第四，盧秀燕質疑，既然台中電廠已可減煤4成，10部機組為何不能先拆2部。能源局則回應，中火自2020年起已達減煤4成，且夏季尖峰時，中火承諾最多運轉9部機，若如中市府所說，先拆除2部機，只有8部機可發電，將削減夏季供電能力，造成供電衝擊。

能源局解釋，發電機組需考量故障機率與維修調度，「就像輪班人力一樣需要休息，3班制也不能只有3個人輪」；有了調度餘裕才能兼顧維修保養與改善空氣品質。

第五，針對中市府質疑台中電廠10部燃煤機組供給全國最大供電量，能源局表示，台中電廠早已不再10部燃煤火力全開；但台中市用電量的確為全國最高，不僅用電逐年成長，2020年用電量已逾台中電廠發電量。

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