芒果外交新篇章 黃偉哲與日本平戶市長視訊大推芒果美食
繼台南鳳梨風靡日本許多城市後，台南芒果緊接著強勢登場，為了讓日本朋友更認識台南芒果的甜蜜滋味，市長黃偉哲特別與因鄭成功結緣的平戶市市長黑田成彥跨海視訊。黃偉哲品嘗由平戶市以台南愛文芒果精心研發的日式點心，而黑田市長也大啖台南的芒果農特產，雙方都大讚台南芒果的魅力無法擋。
記者林怡孜/台南報導
2021-06-23 19:59:23
黃偉哲表示感謝平戶市很用心研發愛文芒果點心，還飄洋過海寄過來分享，充分感受到平戶市想幫忙台南行銷的心意。此外也要感謝福岡辦事處處長陳忠正促成這場別出心裁的視訊，讓台南跟平戶在疫情期間以線上方式行銷彼此的特產美食，城市交流也能不畏疫情而持續深化。
黃偉哲進一步提到，台南的愛文芒果正值產季，現場也展示了農特產品，雖然疫情讓日本朋友無法前來台南品嚐，但仍可透過網路預購或在當地超市購買等方式享用香甜的芒果，也希望在黑田市長等日本友人的支持下，能讓更多人品嚐優質的台南芒果。
黑田成彥表示，鄭成功的出生地就在平戶市，因此與台南一直持續交流的緣分，今天很高興透過視訊機會與黃市長交流，現今因疫情關係導致人員無法相互往來，藉由此次台南愛文芒果線上試吃，增進農產交流，也能夠對兩市的繁榮發展有所助益。
黃偉哲現場試吃黑田市長寄來的多款芒果蛋糕、可麗露等甜點，大讚美味無窮，並進一步表示台南市又叫全糖市，身為全糖市的市長非常喜歡甜食，吃了平戶市的愛文芒果糕點感覺回到故鄉一樣親切，見證了台南跟平戶彼此相融，友誼就像糖一樣甜。
黑田成彥也品嚐了黃偉哲準備的芒果果乾、酥餅、洋芋片及果汁等農產，對台南愛文芒果加工品的多元留下深刻印象，並提到下個月將贈送中小學台南的愛文芒果，並藉此機會介紹台南與鄭成功之間的關係。