巷仔內／柯不挺、綠追打！高嘉瑜歌聲仍能響徹港湖？

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記者曾觀察其在內湖拜票的行程，無論是追垃圾車、中午到便當店向店家和排隊客人打招呼、又或者早上市場晚上夜市勤走，還有社區鄰里的活動，高嘉瑜在每一個場合會因時因地制宜融入，最讓人驚訝的是，即使只有一兩面之緣的鄉親，她也幾乎都能夠記得對方，這也難怪地方鄉親當面表達力挺不遺餘力，合照簽名更是踴躍。
2018年地方選舉，綠營與當時高人氣的柯文哲關係破裂，高嘉瑜身為民進黨提名的北市議員候選人，卻選擇和柯文哲走得相當近，更在市議會質詢時一搭一唱，互相做球、質詢到笑場，另在民進黨確定提名前立委姚文智出征台北市長後，高嘉瑜也在姚的造勢場合中屢爆話題，無論是在姚文智致詞時開溜，或站在姚身後做「眼球運動」，都讓姚本人多次開槓，也引發黨內不滿。
不過2018年「親柯」的選戰策略，也確實讓高嘉瑜收穫頗豐，在港湖區15位候選人當中，她一人就囊括16.25%選票，最終讓提名四席的民進黨意外掉了一席，當然其基層支持度本身就高，但是否因為西瓜偎大邊靠攏柯文哲而衝到最高票，且幾乎是同選區其他綠營候選人的三倍票數，在綠營基層至今都仍有不滿與討論。
2019年民進黨內總統初選，高嘉瑜選擇力挺當時與總統蔡英文競爭的現任副總統賴清德，但又公開表示應該把前總統陳水扁關回去，同時間其競選立委又找當年投入國民黨初選的鴻海集團創辦人郭台銘合照，也找柯文哲所創立的民眾黨時任不分區候選人的高虹安、學姊黃瀞瑩站台，再再引起討論或爭議，更不少次踩了綠營的紅線。
多年來獨樹一格的做法，也讓高嘉瑜成為黨內孤鳥。她在獲得黨內提名角逐2020年北市立委的記者會中落淚，更自揭「雖然在黨內的人緣不是很好，又有滿多的爭議，但民進黨還是不計前嫌」，從此就可以看出端倪。
對比過往較偏向個人政治爭議，此次禾馨診所疫苗事件，涉及到是否關說等清廉問題，柯文哲拱出高嘉瑜有介入，高嘉瑜則透露柯本說不會公開其名字，還笑稱「男人的話不能信」，卻再遭柯文哲打臉稱「沒有這樣說」，長期友柯的高在這一波爭議中，可說是被反將一軍；而民進黨立法院黨團也直接表明不認同高嘉瑜的做法，並會展開調查，更幾乎沒有綠營人士出面替其緩頰，讓高嘉瑜的處境更顯尷尬。
近年持續游走綠白之間的高嘉瑜，未來立場是否會有轉變，尚不得而知，但她若要繼續競選連任下屆立委，恐要好好思考，屆時柯文哲還有多少政治能量？兩人是否還能維持友好關係？此外，民進黨內也可能出現更強的挑戰者，很愛在各種選區行程中唱歌的高嘉瑜，能否繼續自得地唱下去，值得觀察。