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羅智強「疫苗乞丐」說法惹議　綠營分析網路聲量逆轉原因

▲國民黨籍台北市議員羅智強酸蔡政府是「疫苗乞丐」，引發熱議。（圖／取自革命實踐研究院臉書）
▲國民黨籍台北市議員羅智強酸蔡政府是「疫苗乞丐」，引發熱議。（圖／取自革命實踐研究院臉書）

記者鄭宏斌／台北報導

2021-06-23 20:51:01

日本、美國相繼捐助疫苗給台灣，國民黨籍台北市議員羅智強卻酸蔡政府是「疫苗乞丐」，引發熱議。根據綠營網路聲量調查數據顯示，「乞丐」的討論不少，但特別的是藍營黨公職中附和的人不多，顯然連藍營內部都有歧見。加上中國央視稱台灣淪為乞丐島的說法「助攻」，反成輿論逆風。

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熟悉綠營大數據的幕僚分析，羅智強一貫擅長製造煽動性話題，他一開始提出「疫苗乞丐」的說法果然讓大家關注，不過比較周一和周二的臉書聲量，會發現周二（22日）明顯多出許多非綠營人士的發文，反駁羅智強言論的講法，顯然「疫苗乞丐」的風向遭到逆轉。

幕僚指出，根據多個網路觀測數據顯示，「乞丐疫苗」一說的討論一開始集中在羅智強臉書、親藍媒體以及PTT八卦版，未擴散到其他平台或藍營政治人物。但是自從時事評論員管仁健發了一篇「麵粉乞丐為何要嘲笑疫苗乞丐？」打臉羅智強後，包含過去曾擔任國民黨中央政策會總幹事的黃澎孝，也發文暗批羅智強恩將仇報，忘記若不是美國當年的及時援助，國民黨2百萬軍民早就把台灣吃垮了，此文吸引4千多讚，1400多次分享，引起討論。

無黨籍的高雄市議員黃捷、台北市議員苗博雅也都發文批評羅智強發言失當。另一方面，對岸的中國官媒央視「海峽兩岸」於22日的新聞節目也提及乞丐說法，痛批民進黨的政治操作讓台灣淪為「乞丐島」。消息傳出後，讓不少網友質疑，果然是「國共一家親」，國民黨和共產黨口徑一致。

綠營幕僚分析，從網路正負面情緒來看，自6月初開始，「乞丐疫苗」的負面聲量一直是正面聲量的10倍左右，比羅智強本人的臉書還要吸仇恨值。但是隨著6月4日日本124萬劑疫苗抵達台灣後，台灣社會對於疫苗的焦慮感逐漸下滑。加上6月20日超過原先預期的250萬劑莫德納疫苗送到台灣後，台灣社會感謝外援聲量持續爆量，但羅智強依然持續不斷做圖卡諷刺美國疫苗來台是因為台灣超前部署當乞丐疫苗，這樣的說法開始激怒網路民眾，才出現像是管仁健、黃彭孝等人發文打臉，這時候「乞丐疫苗」的聲量就開始逆轉對羅不利。

幕僚指出，羅當然感受到逆風，不然不會連續在臉書上引用國民黨文傳會副主委黃子哲和民眾黨發言人楊寶楨聲援他的說法，還特別發文取暖。但羅智強這種取暖的發文更證明，藍白陣營中沒有其他更重要的政治人物附和他，顯然羅智強對於民眾對於台美關係的重視有所誤判。

民進黨發言人顏若芳表示，國際之間的援助本來就是常態，台灣也曾在國際疫情嚴重時，捐贈這些國家口罩和醫療設備，羅智強這些羞辱言論不僅對伸出援手的國際盟友很失禮，也對於台灣取得疫苗沒有幫助，現在又跟阻礙台灣取得疫苗的中共口徑一致，更惹人爭議。羅智強操作過頭讓民眾反感，就是這一波「乞丐說」逆轉的原因。

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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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2021-06-20-2021-06-23
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