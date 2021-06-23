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啦啦隊美眉肩帶掉了　緊貼烏克麗麗「謎之波動」

▲啦啦隊女神巫苡萱穿著火辣，在家彈烏克麗麗。（圖／翻攝巫苡萱IG）
▲啦啦隊女神巫苡萱穿著火辣，在家彈烏克麗麗。（圖／翻攝巫苡萱IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-23 21:03:08｜2021-06-23 21:04:33

中華職棒女神巫苡萱，是樂天桃猿啦啦隊成員，臉蛋姣好、身材火辣的她，IG擁有71萬粉絲追蹤，近日她分享自己居家防疫期間的「新玩具」，只見巫苡萱穿著針織背心，緊貼胸前的烏克麗麗，「波濤洶湧」的畫面超級養眼。

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▲巫苡萱在家彈烏克麗麗，肩帶滑落畫面超養眼。（圖／翻攝巫苡萱IG）
▲▼巫苡萱在家彈烏克麗麗，肩帶滑落畫面超養眼。（圖／翻攝巫苡萱IG）
▲巫苡萱在家彈烏克麗麗，肩帶滑落畫面超養眼。（圖／翻攝巫苡萱IG）
巫苡萱在球場上舞姿性感，走到螢光幕前能主持能搞笑，多才多藝的她，還有彈琴的文青一面，近來她分享防疫期間迷上烏克麗麗，在家放下一頭長髮，身穿一件清涼背心練琴，巫苡萱緊緊抱著烏克麗麗刷弦，其中一張照片，連黑色內衣肩帶都滑落了，叫網友眼睛不知道往哪裡擺。

▲巫苡萱放送彈琴福利，美胸玉腿全見客。（圖／翻攝巫苡萱IG）
▲巫苡萱放送彈琴福利，美胸玉腿全見客。（圖／翻攝巫苡萱IG）
巫苡萱深夜更在限時動態放送福利，只見她穿一件細肩帶短裙彈琴，雪白豪乳和大腿若隱若現，尺度在走光的邊緣徘徊，讓粉絲一飽耳福和眼福。網友紛紛留言「美暈，請多放自拍」、「完全才女啊」、「衣服給我穿好喔」、「又美又有才」。

▲▼巫苡萱是樂天女孩成員，也是綜藝節目常客。（圖／巫苡萱臉書）
▲巫苡萱是樂天女孩成員，也是綜藝節目常客。（圖／巫苡萱臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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