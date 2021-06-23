力壓陳時中　「國民女婿」羅一鈞網路好感度下克上

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反觀羅一鈞，每日網路聲量雖然只有數百筆到數千筆，不過，網友都是針對他在記者會上的回答內容進行討論，幾乎無太大爭議性，其中近一個月聲量最高峰落在6月20日，共有5,035筆。
21日延續前一天被封為國民女婿議題熱度，加上藝人小S表示願意捐20台動力濾淨式呼吸防護具（PAPR），附加條件是希望能和羅一鈞講電話，更讓羅一鈞討論熱度持續升溫，「捨棄老公雅鈞，指名找國民女婿一鈞」讓網友出現各種歪樓討論。
網路聲量低，但網友對於羅一鈞的好感度卻相當高，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/24~2021/06/22）分析，羅一鈞近一個月的網路好感度，整整一個，每一天都領先他的頂頭上司陳時中，其中6月2日的好感度大幅飆升，主要原因是羅一鈞在疫情記者會上，針對台北市長照中心染疫、重症者處理、專責病房開設與使用等等問題，一一明確提出說明解釋，正面回答外界關切的議題，讓他的好感度大幅提升；反觀陳時中，他的好感度最高點則是在6月20日美國捐贈疫苗來台日，好感度才稍稍微幅上揚。
另外，網友們在近一個月內講羅一鈞，除了在記者會上回應疫情相關問題之外，目前熱度最高的議題就是「國民女婿」系列內容，包括丈母娘最愛、國民女婿等等；另外，日前羅一鈞也透過臉書發文表示「亞東醫院台姐團隊」開出58床專責ICU，承擔全國11%重症收治，不僅以「新冠第一戰神」稱呼，並寫下「請收下我的膝蓋」，感謝亞東醫院專責ICU的醫護們，這幾句話也是網友討論焦點。