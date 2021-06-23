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力壓陳時中　「國民女婿」羅一鈞網路好感度下克上

▲行政院長蘇貞昌的臉書梗圖，以羅一鈞作為主視覺，蹭流量的意圖明顯。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書專頁）
▲行政院長蘇貞昌的臉書梗圖，以羅一鈞作為主視覺，蹭流量的意圖明顯。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書專頁）

記者張志康/綜合報導

2021-06-23 22:01:23｜2021-06-23 22:03:06

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》統計調查，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，近一個月來網路聲量依然居高不下，但指揮中心裡卻有一名成員，卻突然暴紅，連行政院長蘇貞昌的梗圖攻勢都拿他當成主視覺，形成網路聲量的「下克上」，他就是人稱「國民女婿」的指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。

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根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/24~2021/06/22）統計調查，近一個月陳時中的網路討論聲量依舊居高不下，一整個月下來超過2百多萬筆，其中最高峰落在5月29日，共120,053筆，當日陳時中遭爆出「3+11放寬政策」就是由他一手拍板定案，掀起高度熱議。

▲羅一鈞的聲量不像陳時中那麼高。（圖／《KEYPO大數據關鍵引擎》提供）
▲羅一鈞的聲量不像陳時中那麼高。（圖／《KEYPO大數據關鍵引擎》提供）
 

反觀羅一鈞，每日網路聲量雖然只有數百筆到數千筆，不過，網友都是針對他在記者會上的回答內容進行討論，幾乎無太大爭議性，其中近一個月聲量最高峰落在6月20日，共有5,035筆。

21日延續前一天被封為國民女婿議題熱度，加上藝人小S表示願意捐20台動力濾淨式呼吸防護具（PAPR），附加條件是希望能和羅一鈞講電話，更讓羅一鈞討論熱度持續升溫，「捨棄老公雅鈞，指名找國民女婿一鈞」讓網友出現各種歪樓討論。

網路聲量低，但網友對於羅一鈞的好感度卻相當高，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/24~2021/06/22）分析，羅一鈞近一個月的網路好感度，整整一個，每一天都領先他的頂頭上司陳時中，其中6月2日的好感度大幅飆升，主要原因是羅一鈞在疫情記者會上，針對台北市長照中心染疫、重症者處理、專責病房開設與使用等等問題，一一明確提出說明解釋，正面回答外界關切的議題，讓他的好感度大幅提升；反觀陳時中，他的好感度最高點則是在6月20日美國捐贈疫苗來台日，好感度才稍稍微幅上揚。

▲羅一鈞的網路好感度遠勝上司陳時中。（圖／《KEYPO大數據關鍵引擎》提供）
▲羅一鈞的網路好感度遠勝上司陳時中。（圖／《KEYPO大數據關鍵引擎》提供）
 

另外，網友們在近一個月內講羅一鈞，除了在記者會上回應疫情相關問題之外，目前熱度最高的議題就是「國民女婿」系列內容，包括丈母娘最愛、國民女婿等等；另外，日前羅一鈞也透過臉書發文表示「亞東醫院台姐團隊」開出58床專責ICU，承擔全國11%重症收治，不僅以「新冠第一戰神」稱呼，並寫下「請收下我的膝蓋」，感謝亞東醫院專責ICU的醫護們，這幾句話也是網友討論焦點。

▲羅一鈞被網友稱之為「國民女婿」「丈母娘最愛」。（圖／《KEYPO大數據關鍵引擎》提供）
▲羅一鈞被網友稱之為「國民女婿」「丈母娘最愛」。（圖／《KEYPO大數據關鍵引擎》提供）
 

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.99%81.01%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.02%7.98%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
36.78%63.22%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.05%45.95%
2021-06-20-2021-06-23
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