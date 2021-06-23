恩主公醫院聲明依規定執行　高市再批：根本是失職卸責

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針對高雄市政府的控訴，新北市恩主公醫院傍晚則發出聲明指出，案14359在5月24至27日住院，與院內5月29日發生第一案陰轉陽個案為隔壁的隔壁病室，第一案發生時即依疾管署進行相關密切接觸者匡列，案14359當時依據疾管署定義列為風險對象，不屬密切接觸者，不在匡列名單範圍內，此一名單也與衛生主管機關確認後執行；院方並稱，依據世界衛生組織公告，感染新型冠狀病毒SARS-CoV-2至發病之潛伏期為1至14天，且案14359自出院後至今已超過21日，期間難以掌握感染源，匡列對象及範圍一切均依照疾管署與衛生主管機關核定執行。
對此，高雄市衛生局則指出，新北市恩主公醫院迄今已陸續出現11位醫護、看護及患者群聚感染，以發生於11樓病房為主的院內感染，本應回溯採檢匡列，並召回出院病人進行採檢，且6月10日新北市侯市長亦表示已針對醫院啟動清空、擴大匡列及採檢措施，若參考1月22日部立桃園醫院發生院內感染時，「熱區」所有人員，包括出院病人均會擴大匡列採檢、居家隔離就是最好的例子，恩主公醫院群聚案在擴大匡列對象「顯有不足」。
高雄市衛生局指出，案14359於6月22日檢驗結果PCR陽性（Ct=35.1）、血清學檢驗IgM陰性、IgG陽性，推論其感染時程至少已達21日以上，配合接觸史及群聚史綜合研判可能感染源為恩主公醫院11樓，更何況6月7日及6月17日個案又回院看診，醫師也僅開立咳嗽等呼吸道疾病藥物治療，個案回診的輕忽也「令人無法置信」。
衛生局說，當時恩主公醫院內已經陸續出現多起院內感染，個案狀況同時符合疫管署流行病學及臨床通報要件，應「依法通報」是為醫院職責，被通報個案不得拒絕規避或妨礙，一旦輕忽未落實通報，就造成後續的外縣市疫情擴散，「恩主公醫院根本是失職卸責」，該院錯誤的觀念和作法如果不及時改正，其他縣市或社區傳播還會層出不窮，而新北市疫調通報更應加大匡列，若沒有進行精準疫調，令人遺憾的事件，仍會一再發生。
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