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恩主公醫院聲明依規定執行　高市再批：根本是失職卸責

▲高雄市長陳其邁今（23）日在記者會上爆氣，痛批高雄市完全沒有沒有收到新北市衛生局傳來關於恩主公醫院群聚案的任何資料，全部都是衛生局自己整理、上網、搜尋新聞，讓高雄的指標個案回到工作地桃園及高雄，造成高雄兩個家庭的感染。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁今（23）日在記者會上爆氣，痛批高雄市完全沒有沒有收到新北市衛生局傳來關於恩主公醫院群聚案的任何資料，全部都是衛生局自己整理、上網、搜尋新聞，讓高雄的指標個案回到工作地桃園及高雄，造成高雄兩個家庭的感染。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-23 22:04:12｜2021-06-23 22:08:21

今（23）日高雄的9例確診個案中，高雄市查出其中7人群聚確診的感染源，竟是來自新北市的恩主公醫院群聚，引發市長陳其邁怒火，而新北市恩主公醫院則回應說案14359不屬密切接觸者，不在匡列名單範圍內，高雄市衛生局晚上則回應指出，應「依法通報」是為醫院職責，且部桃案例在前沒有不擴大匡列採檢的理由，就造成後續的外縣市疫情擴散，「恩主公醫院根本是失職卸責」。

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▲高雄市長陳其邁今（23）日在記者會上拿出一張由衛生局自己整理的
▲高雄市長陳其邁今（23）日在記者會上拿出一張由衛生局自己整理的 「新北市恩主公醫院群聚感染時間序」圖表，痛批高雄市完全沒有收到新北市衛生局傳來的任何資料。（圖／高雄市政府提供）
針對高雄市政府的控訴，新北市恩主公醫院傍晚則發出聲明指出，案14359在5月24至27日住院，與院內5月29日發生第一案陰轉陽個案為隔壁的隔壁病室，第一案發生時即依疾管署進行相關密切接觸者匡列，案14359當時依據疾管署定義列為風險對象，不屬密切接觸者，不在匡列名單範圍內，此一名單也與衛生主管機關確認後執行；院方並稱，依據世界衛生組織公告，感染新型冠狀病毒SARS-CoV-2至發病之潛伏期為1至14天，且案14359自出院後至今已超過21日，期間難以掌握感染源，匡列對象及範圍一切均依照疾管署與衛生主管機關核定執行。

對此，高雄市衛生局則指出，新北市恩主公醫院迄今已陸續出現11位醫護、看護及患者群聚感染，以發生於11樓病房為主的院內感染，本應回溯採檢匡列，並召回出院病人進行採檢，且6月10日新北市侯市長亦表示已針對醫院啟動清空、擴大匡列及採檢措施，若參考1月22日部立桃園醫院發生院內感染時，「熱區」所有人員，包括出院病人均會擴大匡列採檢、居家隔離就是最好的例子，恩主公醫院群聚案在擴大匡列對象「顯有不足」。

▲高雄市衛生局出示嚴重特殊傳染性肺炎的通報定義。（圖／高雄市衛生局提供）
▲高雄市衛生局出示嚴重特殊傳染性肺炎的通報定義。（圖／高雄市衛生局提供）
高雄市衛生局指出，案14359於6月22日檢驗結果PCR陽性（Ct=35.1）、血清學檢驗IgM陰性、IgG陽性，推論其感染時程至少已達21日以上，配合接觸史及群聚史綜合研判可能感染源為恩主公醫院11樓，更何況6月7日及6月17日個案又回院看診，醫師也僅開立咳嗽等呼吸道疾病藥物治療，個案回診的輕忽也「令人無法置信」。

衛生局說，當時恩主公醫院內已經陸續出現多起院內感染，個案狀況同時符合疫管署流行病學及臨床通報要件，應「依法通報」是為醫院職責，被通報個案不得拒絕規避或妨礙，一旦輕忽未落實通報，就造成後續的外縣市疫情擴散，「恩主公醫院根本是失職卸責」，該院錯誤的觀念和作法如果不及時改正，其他縣市或社區傳播還會層出不窮，而新北市疫調通報更應加大匡列，若沒有進行精準疫調，令人遺憾的事件，仍會一再發生。

▲全台本土案例累計確診及重要大事公告。（圖／NOWnews製表）
▲全台本土案例累計確診及重要大事公告。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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