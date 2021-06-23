唱出防疫第一線心聲！醫護軍警消到齊　療癒歌曲暖哭全場

全台防疫三級警戒已滿一個月，中央流行疫情指揮中心今（23）宣布將預計延長到7月12日，指揮官陳時中更向國民喊話「主要是整體趨勢雖然改善，但沒達到要求，大家再忍耐，一起努力」。今日網紅486先生也在臉書上傳了一支獻給所有辛苦的第一線醫護軍警消人員的MV，更感性表示「感謝你們的無私與無懼 ，像月光一樣灑滿台灣每個角落」。

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台灣正式進入對抗新冠疫情的下半場，除了日本、美國、立陶宛接連捐贈疫苗，讓辛苦的防疫第一線人員與長者們施打外，台灣民間、企業也紛紛自掏腰包捐出防疫物資。對此，網紅486先生與團隊也在嚴峻的疫情期間製作了一支暖心挺防疫的歌曲MV《月光》，希望能在艱難的時刻齊心為守在前線的醫、護、軍、警、消等防疫前線人員鼓舞打氣，

486先生也在

臉書表示

，自己聽完《月光》後也感動的快哭了，「這是我們自己創作、演唱、監製的第一首歌，

要獻給所有辛苦的第一線醫護軍警消人員，感謝你們的無私與無懼 ，像月光一樣灑滿台灣每個角落

」。

▲MV中記錄下許多醫護人員和軍警、消防人員為了台灣共同努力防疫的模樣。（圖／翻攝自486先生臉書）

不僅如此，影片中還紀錄下不少國軍、消防員、警察們為了防疫堅守崗位的臉龐，以及最辛苦的第一線醫護人員們不眠不休的模樣，486先生團隊也強調希望歌曲與影片能療癒所有正在經歷孤單、徬徨的人們，給予大家心靈上的陪伴與支持。

暖心的影片曝光後掀起大批網友感動回應，其中就有不少醫護軍警消的家屬們也紛紛留言表示「看完好感動！感謝所有第一線防疫人員的辛勞」、「2020我們台灣整裝擋住的中共病毒第一槍，無奈2021被入侵了，但我們台灣醫護警軍及政府各單位仍然以命力抗保護國人」、「感動啊！辛苦每一位堅守崗位的夥伴們,我們會乖乖宅在窩的，謝謝您們唷」、「感謝那些默默付出的人，台灣加油」。（編輯：楊智傑）