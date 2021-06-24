Delta變種攻進印尼！已逾160例確診 足跡遍布9省
印尼的新冠疫情持續惡化，週三再次創下單日新增病例紀錄，多達15308人確診，並有303人死亡，累積確診數已破200萬例。當局為部分個案(2242例)做基因排序，發現有211例涉及變種病毒，其中又以在印度被首次發現的Delta變種為最大宗。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-24 07:40:31
綜合外媒報導，印尼當局使用全基因組測序方法，檢測的2242起病例樣本中，多達211例或9.41%是更具傳染性的變種病毒，其中160例是在印度首次發現的Delta毒株，45例是在英國被首次發現的Alpha變體，6例是在南非首次發現的Beta變體。
根據統計，Delta變種已在印尼9省現蹤，以中爪哇數量最多，達80例，其次是首都雅加達及東爪哇，分別有57例和10例。至於Alpha變種，全印尼則有45起，遍布10省，其中以雅加達的33例最多；而Beta變種則分別出現在雅加達(4例)、東爪哇(1例)和峇厘島(1例)。
報導指出，印尼剛結束長達1個月的開齋節假期(Eid al-Fitr holiday)，假期結束後，印尼也開始面對新冠病例激增的問題，而變種病毒的入侵則無疑使事態更糟。
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