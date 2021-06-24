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Delta變種攻進印尼！已逾160例確診　足跡遍布9省

▲印尼的新冠疫情升溫，變種病毒的入侵讓情況更加棘手。圖為印尼民眾接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼的新冠疫情升溫，變種病毒的入侵讓情況更加棘手。圖為印尼民眾接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-24 07:40:31

印尼的新冠疫情持續惡化，週三再次創下單日新增病例紀錄，多達15308人確診，並有303人死亡，累積確診數已破200萬例。當局為部分個案(2242例)做基因排序，發現有211例涉及變種病毒，其中又以在印度被首次發現的Delta變種為最大宗。

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綜合外媒報導，印尼當局使用全基因組測序方法，檢測的2242起病例樣本中，多達211例或9.41%是更具傳染性的變種病毒，其中160例是在印度首次發現的Delta毒株，45例是在英國被首次發現的Alpha變體，6例是在南非首次發現的Beta變體。

根據統計，Delta變種已在印尼9省現蹤，以中爪哇數量最多，達80例，其次是首都雅加達及東爪哇，分別有57例和10例。至於Alpha變種，全印尼則有45起，遍布10省，其中以雅加達的33例最多；而Beta變種則分別出現在雅加達(4例)、東爪哇(1例)和峇厘島(1例)。

報導指出，印尼剛結束長達1個月的開齋節假期(Eid al-Fitr holiday)，假期結束後，印尼也開始面對新冠病例激增的問題，而變種病毒的入侵則無疑使事態更糟。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
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2021-06-21-2021-06-24

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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.89%8.11%
2021-06-21-2021-06-24

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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.33%62.67%
2021-06-20-2021-06-23

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不支持，群聚很容易再爆發
53.94%46.06%
2021-06-20-2021-06-23
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