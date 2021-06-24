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鶯歌「立陶碗」感謝立陶宛　蘇巧慧力挺：盼讓善循環持續

▲民進黨立委蘇巧慧擺出自己的陶碗，響應鶯歌在地商家串聯活動，也感謝立陶宛捐贈台灣疫苗。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）
▲民進黨立委蘇巧慧擺出自己的陶碗，響應鶯歌在地商家串聯活動，也感謝立陶宛捐贈台灣疫苗。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-06-24 08:52:39｜2021-06-24 09:36:19

立陶宛宣布捐贈我國2萬劑疫苗，預計9月底前運送，總統蔡英文以立陶宛語表達誠摯感謝，民進黨立委蘇巧慧23日也表示，得知消息時很感動，台灣與國際互助，是很珍貴的正向善循環，而她也介紹，自己選區內的陶瓷重鎮鶯歌，有在地商家搭上立陶宛熱潮發起「立陶碗感恩連署活動」，盼大家一同響應，用擺出自家最美陶碗的創意行動，同聲感謝立陶宛，希望這份善循環能夠持續。

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立陶宛援台疫苗，總統蔡英文及民間各界表示感謝，蘇巧慧對此認為，立陶宛的宣示，讓人看到國際外交並不總是以現實利益為唯一考量，當台灣在其他國家需要幫助時挺身而出，是一件可以超越地理、文化的隔閡，促成更緊密連結的正向善循環。

蘇巧慧說，她的選區鶯歌是全台著名的陶瓷工藝大城，在地商家發起 「立陶碗感恩連署活動」，號召在地陶業擺出自家最美陶碗，同聲感謝立陶宛，希望這份善循環能夠持續。

▲蘇巧慧百出自己的陶碗，感謝立陶宛，也挺在地商家的精緻陶碗。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）
▲蘇巧慧百出自己的陶碗，感謝立陶宛，也挺在地商家的精緻陶碗。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）
 

蘇巧慧也在臉書PO出自己的陶碗，她表示，指揮中心宣布三級警戒後，鶯歌老街生意大受影響，更別說提供實作的觀光工廠，所以她想藉由「立陶碗感恩連署活動」邀請民眾，宅在家也能上網訂購美麗陶器、為生活增添儀式感，「並待疫情過後，來趟鶯歌文化之旅買體驗，讓烈火淬鍊能在這波疫情中繼續燃燒」。

據了解，本次感恩連署活動共10家陶業參與，都是深耕鶯歌多年的在地廠商，包括新旺集瓷、安達窯、新太源、傑作陶藝、窩窩陶、臺華窯、陶聚、樂陶陶、大謙堂和張美雲美湛雲瓷等；而其中安達窯、台華窯和張美雲的工藝品和陶藝品，都曾被總統蔡英文選為出訪友邦的伴手禮。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.71%81.29%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.89%8.11%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.33%62.67%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
53.94%46.06%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

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