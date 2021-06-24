鶯歌「立陶碗」感謝立陶宛　蘇巧慧力挺：盼讓善循環持續

立陶宛宣布捐贈我國2萬劑疫苗，預計9月底前運送，總統蔡英文以立陶宛語表達誠摯感謝，民進黨立委蘇巧慧23日也表示，得知消息時很感動，台灣與國際互助，是很珍貴的正向善循環，而她也介紹，自己選區內的陶瓷重鎮鶯歌，有在地商家搭上立陶宛熱潮發起「立陶碗感恩連署活動」，盼大家一同響應，用擺出自家最美陶碗的創意行動，同聲感謝立陶宛，希望這份善循環能夠持續。

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立陶宛援台疫苗，總統蔡英文及民間各界表示感謝，蘇巧慧對此認為，立陶宛的宣示，讓人看到國際外交並不總是以現實利益為唯一考量，當台灣在其他國家需要幫助時挺身而出，是一件可以超越地理、文化的隔閡，促成更緊密連結的正向善循環。

蘇巧慧說，她的選區鶯歌是全台著名的陶瓷工藝大城，在地商家發起 「立陶碗感恩連署活動」，號召在地陶業擺出自家最美陶碗，同聲感謝立陶宛，希望這份善循環能夠持續。

▲蘇巧慧百出自己的陶碗，感謝立陶宛，也挺在地商家的精緻陶碗。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

蘇巧慧也在臉書PO出自己的陶碗，她表示，

，鶯歌老街生意大受影響，

，所以她想藉由「立陶碗感恩連署活動」邀請民眾，宅在家也能上網訂購美麗陶器、為生活增添儀式感，「並待疫情過後，來趟鶯歌文化之旅買體驗，讓烈火淬鍊能在這波疫情中繼續燃燒」。

據了解，本次感恩連署活動共10家陶業參與，都是深耕鶯歌多年的在地廠商，包括新旺集瓷、安達窯、新太源、傑作陶藝、窩窩陶、臺華窯、陶聚、樂陶陶、大謙堂和張美雲美湛雲瓷等；而其中安達窯、台華窯和張美雲的工藝品和陶藝品，都曾被總統蔡英文選為出訪友邦的伴手禮。