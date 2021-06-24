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陳時中稱中央地方「若對抗輸的是社會」　柯建銘表示佩服

▲民進黨團總召柯建銘表示，相當佩服陳時中的高度，期盼地方中央攜手抗疫。（圖／資料照）
▲民進黨團總召柯建銘表示，相當佩服陳時中的高度，期盼地方中央攜手抗疫。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-06-24 09:18:50

北農群聚感染事件延燒，台北市長柯文哲23日晚間到疫情指揮中心與指揮官陳時中等人開會，會後陳時中表示，「要合作才能成功，互相對抗輸的是社會」，若北市府有任何需要中央協助的問題一定要提出來，大家都有共識朝解封努力。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘23日晚間說，全國人民盼地方與中央齊心抗疫，很高興見到這一刻，而自己佩服陳時中的高度，更期盼各縣市首長捐棄成見，與中央合作。

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北農疫情延燒，中央與地方23日晚間召開會議，對疫情防堵有明確共識。柯建銘對此認為，這是全國人民都引頸期盼的一刻，很高興見到地方與中央齊心抗疫，共同為走出疫情，邁出了好的一步，這也呼應總統蔡英文所說：「防疫不分顏色，只要各縣市有需要，中央絕對全力幫忙」，地方有需要，只需說一聲，中央一定全力協助。

柯建銘表示，「合作才能成功，對抗輸的是社會」，這句話是陳時中今天晚上會議後接受訪問時一再強調的，「我相當欽佩陳時中部長的高度，更期盼各縣市首長，捐棄成見，與中央合作，打贏這一場對抗病毒的戰爭，這才是台灣人民真正想看到的」。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.71%81.29%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.89%8.11%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.33%62.67%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
53.94%46.06%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

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