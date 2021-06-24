北農群聚　柯文哲酸中央：疫調一年多沒發現破口很奇怪

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柯文哲表示，因為台灣疫調以居住地為主，第一次發現有疫情按照目前疫調制度很難處理的，就是北農，每天進北農工作超過1萬人，但是戶籍在北市根本不到一半，所以才會出現很有趣的局面，來北農上班、確診，可是要北市做疫調不到一半，北市掌握時發現，「奇怪，怎麼看整個疫情面貌很模糊？」
柯文哲昨晚赴中央流行疫情指揮中心討論相關事宜，也達成3點共識，但是他也向陳時中反應，「怎麼疫調制度從過去一年多都沒發現，這是個很奇怪的破口？」開完會後希望以後疫調除了居住地，工作地也都要做，柯提到可將身分證字號輸入電腦系統，未來各縣市輸入進去系統都可以檢查一下，把相同身分證字號資訊串起來，才知道有這案例。
柯文哲表示，昨天開會大家直接溝通，他認為為何北農會燒那麼久，因為疫調系統上有缺陷，大家知道後，希望專業對專業、科學對科學，把問題解決掉，但是柯文哲仍忍不住酸「不過，沒用啦，出了房門他們還是政治對政治啊！」
主持人問地方首長做疫調時，其實北市是看不到全貌？柯文哲回說「是看不到啊！」至於何時感覺北農疫情很嚴重？柯文哲說，他上周就知道，市府每天10點半內部會議，他也抱怨衛生局疾管科同仁，「怎麼你們老是講不清楚？」後來才發現就是因很多案子都不在北市府手中，都是好幾天之後，才從新北市通知，這就是居住地疫調上的缺陷，但發現之後，馬上就可以改進。
至於北農是否有隱瞞疫情？柯文哲認為，這倒是不會，因為一旦確診，醫院都會上傳資料，校正回歸倒是有可能，這就是系統性的缺陷，如果可以解決就解決掉。
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