Delta變種肆虐 歐疾管中心：到8月恐占歐盟確診數9成
最初出現在印度的新冠變種病毒Delta，已擴散到全球多個國家，並在部分地區成為主要的流行毒株。歐洲疾病預防暨管制中心(European Centre for Disease Prevention and Control，ECDC)23日警告，歐盟的Delta變種病毒感染病例，到8月底時，可能就會占總病例數的90%。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-24 09:51:42
ECDC近日在評估報告中指出，新冠變種病毒正在全球範圍內快速傳播，ECDC藉著持續追蹤、分析這些變體的特徵，以迅速通知歐盟公共衛生單位防範。而在目前已知的變種中，Delta變種病毒比其他變種病毒更具傳染性，初步數據顯示，它能感染僅接種過一劑新冠疫苗的人。
ECDC警告，Delta病毒很可能在夏季廣泛傳播，特別是對尚未接種疫苗的年輕族群，如果疫苗接種不完全，則可能有導致脆弱群體重症和死亡的風險。
ECDC並指出，完整接種疫苗，可提高對Delta毒株的保護力，為了加速保護易受感染的族群，第2劑疫苗應在首劑疫苗接種後允許的最小間隔時間內施打。
ECDC估計，目前歐盟還有30%左右的80歲以上長者，以及40%的60歲以上民眾，尚未完成疫苗接種，呼籲公衛單位和社會一起做出重大努力，多走一里路，讓每個寶貴的生命都能透過疫苗被拯救。
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