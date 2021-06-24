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NBA／美國夢幻隊12人名單出爐　哈登傷退補拉文

▲籃網球星James Harden(哈登)因傷退出美國男籃夢幻隊，補進公牛一哥Zach LaVine(拉文)、活塞Jerami Grant。（圖／美聯社／達志影像）
▲籃網球星James Harden(哈登)因傷退出美國男籃夢幻隊，補進公牛一哥Zach LaVine(拉文)、活塞Jerami Grant。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-24 10:02:50

距離東京奧運不到1個月時間，美國男籃夢幻隊12人名單今(24)日正式出爐，明星後衛James Harden(哈登)因傷退出，補進公牛一哥Zach LaVine(拉文)、活塞Jerami Grant。

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12人為Kevin Durant、Draymond Green、Devin Booker、Bradley Beal、Jayson Tatum、Khris Middleton、Damian Lillard、Jrue Holiday、Bam Adebayo以及Kevin Love陣容依舊十分堅強。

值得一提的是，KD和Green是陣中唯二有參加上屆里約奧運奪金的成員，Love則在2012年倫敦奧運摘金，上屆未入選，其餘都是奧運初體驗。

美國隊將在7月4日於拉斯維加斯展開集訓，在飛往日本出戰奧運前，將與西班牙、澳洲、奈及利亞和阿根廷進行熱身賽。

不過由於NBA季後賽還在進行，若公鹿、太陽殺進總冠軍賽，若打到搶七則要7月22日才會結束，美國隊首戰將於7月25日登場，Holiday、Middleton和Booker已承諾球季結束後會盡快飛往日本集合。

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