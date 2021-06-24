影／超商就買得到！新冠肺炎快篩試劑 在家實測操作流程
居家快篩試劑在6月23日正式開賣，四大超商都買得到，雖然開賣第一天就引發搶購潮，架上現貨幾乎被掃光，但未來超商會持續補貨，民眾若真有需要，會比到快篩站、醫院來得方便許多，也降低移動風險。《NOWnews今日新聞》也在7-ELEVEN購買一盒泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，實測給讀者了解。
記者朱啓瑜／綜合報導
2021-06-24 11:42:23
快篩組內含有檢測卡匣、萃取液（試管）、無菌採檢刷、塑膠處理袋，只要一個一個步驟照著說明書進行就能順利完成，但因為要自己把檢測刷戳入鼻孔旋轉，這個動作鼻腔會有點不適，是記者認為比較難受的部分，最後只要等15分鐘檢驗結果出爐，就能得知自己的染疫風險。 如果是陰性結果，只要把檢測組包進內附的塑膠夾鏈袋，丟到一般垃圾處理。但如果是陽性呢？別緊張！因為還要等到PCR實測才能真正確定，居家快篩出陽性結果時，請撥打1922等待進一步指示，如果是在外面做檢測，請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，攜帶至社區採檢院所，交給院所人員。