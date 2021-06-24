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日本首傳接種莫德納死亡案例　277人施打輝瑞死亡

▲日本先前開放職域接種，讓企業公司為員工安排施打疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本先前開放職域接種，讓企業公司為員工安排施打疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-24 10:19:42｜2021-06-24 10:20:52

日本持續進行大規模接種計畫，先前開放職域接種，讓企業公司、大學也能為員工、學生施打疫苗。日本厚生勞動省最新報告指出，有民眾接種莫德納疫苗之後猝死，死因是蜘蛛網膜下腔出血，這也是日本首起施打莫德納疫苗後死亡的案例。

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根據《NHK》、《讀賣新聞》等日本媒體報導，一名94歲男性本月8日施打莫德納疫苗之後，隔田因為蜘蛛網膜下腔出血死亡。這是日本首起施打莫德納疫苗後死亡的案例，目前日本當局正在研判與接種疫苗是否有因果關係。

日本國內現在主要以接種輝瑞疫苗為大宗，約已經施打了2325萬劑次，其中有277例出現心臟衰竭或是出血性中風因而死亡。但是否與接種疫苗有因果關係，目前還是「判斷中」或是「無法判斷」。

日本目前已經對民眾施打了44萬劑莫德納疫苗，目前為止尚未傳出嚴重不良反應的案例。但在接種輝瑞疫苗之後，約有238例嚴重不良反應案例，機率約為9.77萬件分之一。厚生勞動省判斷接種疫苗利大於弊，因此也會繼續推廣民眾接種。

▲指揮中心針對疫苗採購做出回應。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲日本傳出首起接種莫德納疫苗後死亡的案例。（示意圖／美聯社／達志影像）
 

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