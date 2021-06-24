連遭中國政府打壓　螞蟻集團妥協：交出數據供信用評分

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消息人士透露，螞蟻金服正在與監管機構協商，信用評分公司收集的數據範圍，以及該公司的評分如何與中國全國性數據庫計畫銜接；螞蟻與中國政府也就信用評分公司該由哪一方營運控制進行討論，中國政府方希望，潛在的國有企業股東能夠在新公司中更具發言權，其中一個潛在股東據說是總部位在上海的金融集團。
《華爾街日報》報導指，螞蟻集團6年前就提出過「芝麻信用」，與中國監管部門成立的新公司將推翻芝麻。螞蟻集團與政府協商一事也凸顯出中國在信用評分技術上的進步，但中國並沒有類似美國FICO（Fair Isaac Corp）那樣強大的國家評分系統，FICO涵蓋的數據包括許多個人、企業實體的借貸資料，而不是單一家金融服務公司掌握的消費者數據。
中國人民銀行本身就有一個資料收集中心，但它掌握的只有銀行、金融機構收集到的個人與公司信用資訊，缺乏像是網路金融平台、支付寶這類非傳統銀行借貸的資料。《華爾屆日報》指這就是為什麼中國官方不斷要求阿里巴巴、微信支付母公司騰訊接受監管、提供數據，以及在虛擬貨幣等金融政策上嚴格遵守中央的指示。
螞蟻金服去年11月IPO上市遭到緊急叫停後，中國不斷加強管控中國科技巨頭的力道，一些專家認為，中國政府要推出官方虛擬貨幣（數位人民幣），掌握區塊鏈、網路支付平台等技術是必要的前置作業，打壓比特幣則是在剷除競爭對手，同時，收緊管控網路金服也能夠在推動金融政策上更加順利。《華爾街日報》認為，北京還試圖以執法或政策制止網路巨頭「過度的收集數據」或是要求它們承擔「未盡保護消費者隱私」的責任。