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宅家動動腦 小朋友快來挑戰成為「水土精靈代言人」

▲水保局臺中分局舉辦線上水土精靈形象代言人選拔，圖為土精靈帥氣可愛。（圖／臺中分局提供）
▲水保局臺中分局舉辦線上水土精靈形象代言人選拔，圖為土精靈帥氣可愛。（圖／臺中分局提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-06-24 10:41:02

疫情三級警戒再延2周，宅在家學習的國小學生如何調劑生活？由水土保持局臺中分局舉辦的線上「水、土精靈小小形象代言人」選拔，藉由活動深入小朋友水土保持觀念，寓教於樂，即日起受理報名，全台國小3年級至6年級學生都可以來挑戰，獲選小小代言人可獲5千元圖書禮券外，還有機會拍攝代言影片。

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水保局臺中分局長邱啓芳表示，臺中分局創造的吉祥物「水精靈」與「土精靈」，造型帥氣可愛，深受大小朋友喜歡。為了讓小朋友也能動動腦，在發揮創意中，深入瞭解水土保持知識，提升榮譽感及使命感，傳達水土保持及土石流防災的重要性，特別推動這項「水、土精靈小小形象代言人」選拔活動，歡迎孩子們宅家也能踴躍參加！

▲▲臺中分局吉祥物水精靈造型美麗可愛，藍色色系就像個水姑娘。（圖／臺中分局提供）
▲▲臺中分局吉祥物水精靈造型美麗可愛，藍色色系就像個水姑娘。（圖／臺中分局提供）
 

臺中分局表示，因應防疫措施，選拔活動全程採線上執行。活動分為「水精靈組」及「土精靈組」2組，每組錄取1名小小形象代言人，代言人不僅可獲得價值5,000元圖書禮券，更有機會能夠拍攝相關代言影片，歡迎來挑戰。

即日起至7月9日，全台國小3至6年級學生皆可線上報名。至於如何報名參加，方式是自行拍攝3分鐘內的短影音，內容包括自我介紹、對水土保持觀念分享及針對吉祥物舞蹈、歌曲或服裝等創意展現。

▲臺中分局舉辦線上小小水土精靈形象代言人選拔，歡迎國小學生參加。（圖／臺中分局提供）
▲臺中分局舉辦線上小小水土精靈形象代言人選拔，歡迎國小學生參加。（圖／臺中分局提供）
 

此外，臺中分局還將辦理「水、土精靈人氣王」線上票選活動，最高人氣王即可獲得1,500圖書禮券，並自參與投票之民眾中抽選5名贈送7-ELEVEN 100元購物金！報名方式及相關資訊可上「水、土精靈小小形象代言人選拔」官網查詢(http://www.swcbtc.com)，或洽04-2321-6911分機15

 

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