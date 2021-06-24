名家論壇》錢震宇／充滿政治的「民主疫苗」

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨副秘書長林鶴明更直接了當地說，立陶宛捐贈的不只是新冠疫苗，更是「民主疫苗」、「反共疫苗」。疫苗外交，是美日聯手蔡英文抗中的一步棋。這話講得直白，就是搞政治。
靠這些國外捐贈的疫苗能不能讓台灣免於新冠病毒的肆虐我不知道，打了美日立捐助疫苗的人會不會就變得更「民主」？或就會討厭「中共」？我也不覺得。
但我知道的是，在民進黨眼中，「疫苗」不是治癒新冠病毒的解方，而是聯手美日共同反中的手段，以至於捐贈的重點及宣傳在於能否引發國內對於中共政權普遍的反感及對立，而非基於人道援助、免於病疫。
根據CNN的報導，美國之所以捐贈疫苗的原因在於，台灣爆發大規模疫情，同時疫苗接種率極低，每10萬人只有6人接種疫苗；此外，中國大陸持續表達願意捐贈疫苗給台灣，卻遭蔡政府質疑陸製疫苗的效力，並持續阻擾台灣在國際上購買疫苗。
問題是，疫情爆發的責任是在民進黨政府未能控管疫情，開放「3+11」檢疫政策成為破口，且沒有提前佈局採購疫苗，這跟是不是民主體制毫無關係。如果忽略這項前提不談，光看疫苗數量或是誰給的疫苗，這其實是轉移疫情失控的焦點，這也反映在至今政府從未對疫情破口有任何檢討或懲處。
至於一再講中國大陸在阻擋疫苗，就更沒有證據了。現行國貿局的規定，本來就不准輸入中國大陸生產的藥品，所以自始至終就沒有進口大陸新冠疫苗的問題，所以講大陸製疫苗的效力不足，只是在混淆視聽，讓外界誤以為BNT疫苗是大陸製造，後來證實全都出自於德國原廠。
攤開疫苗採購進度，台灣之前訂購的1000萬劑AZ疫苗只到了11.7萬劑；跟COVAX訂購的476萬劑只到了60萬劑；跟莫德納訂購的505萬劑，更是只到了39萬劑。另外就是尚待通過EUA及二期解盲的高端及聯亞國產疫苗，各500萬劑。
以目前台灣現有的485萬劑疫苗中，來自美國及日本捐贈的疫苗就高達374萬劑，占了77%。這不禁要質問蔡政府，台灣的疫苗到貨率如此之低，是來自於中國大陸的阻擾？還是當初簽約時根本沒有要求到貨日期？假如真是大陸作梗，延遲了交貨時間，那依照商業合約，不該跟英國AZ及美國莫德納公司求償嗎？
算一算，若以政府對外宣稱我們最後會有3355萬劑疫苗，但現在只有485萬劑，不到15%的疫苗，這責任難道是要算在中共頭上？
到現在整個政府上下沒有一個人能說明疫苗何時可以到貨，或至少達到5成疫苗的時間，每次問就說是「商業機密」、「會招致阻擾」，這擺明有問題，證明簽約過程有嚴重瑕疵。
買不到、做不出來，那當然只好呼籲大家捐贈。外電報導，立陶宛總理席莫尼特說，是在回應台灣的請求下捐贈2萬劑AZ疫苗。國際人道援助理所當然，去年我們捐口罩、今年換立陶宛捐疫苗，當然是好事，但不用硬扯甚麼「民主自由同盟」，因為這只會讓人看到背後還有更多的政治目的。
只不過，這樣的結果已經讓大家對於美、日、立產生極度好感，這或許已經達到蔡政府的目的，用疫苗區劃他我。至於這些號稱「民主疫苗」、「反共疫苗」打進人體裡能不能產生抗體，會不會有副作用，接下來疫苗何時到，都不是她在意的了！
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com