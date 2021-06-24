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最後一位受港蘋採訪立委　陳柏惟：對方希望台灣要加油

▲今（24）日香港《蘋果日報》發行最後一期報紙，連帶網站也正式結束，該份頭版以「港人雨中痛別 ，我哋撐蘋果」為題。（圖／美聯社／達志影像）
▲今（24）日香港《蘋果日報》發行最後一期報紙，連帶網站也正式結束，該份頭版以「港人雨中痛別 ，我哋撐蘋果」為題。（圖／美聯社／達志影像）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-24 10:42:28

今（24）日香港《蘋果日報》發行最後一期報紙，連帶網站也正式結束。對此，基進黨立委陳柏惟昨（23）晚在臉書抒發心情，他表示，本週接到一則相當急迫的採訪邀約，了解後才發現是港蘋的記者，雖然訪問無法如期刊出，對方仍喊話「台灣要加油」，自己想鄭重告訴港蘋，「能接受你們的邀約，很榮幸」，要保重。

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陳柏惟回憶，這週接到一則採訪邀約，對方很急切，撥了好幾次電話，助理深夜回電到境外，原來是香港蘋果的記者他說想採訪有關台灣的選制與政治方面的議題，並表示隨時可聯繫，他們單位最快後天即將停止運作，「希望能趕上最後一刊訪問」。

陳柏惟說，在行程中想辦法抽出時間連線受訪，採訪後記者傳了一則簡訊，「我這邊，隨時都有可能被關閉，所以有可能最後無法如期刊出，望請見諒。」

陳柏惟表示，有知情的朋友告訴自己，「中國消滅港蘋，和中國想消滅我這個人是同樣的道理」，自己永遠記得每次港蘋受到搜索時，香港人不斷在股市刻意買進、或在街頭抗爭表達對於言論自由的支持，展現了香港人民的強悍，以及對於中共政權的不屈服。

陳柏惟說，從沒想過會成了香港蘋果關閉前，「最後一位受訪的台灣立法委員」，看得出來訪問文字非常匆促，不敢想像他們面對怎樣的脅迫壓力，和時間賽跑完成這份工作，也很擔心他們會不會因此受到為難，但他們仍保持樂觀的態度堅持完成採訪。

陳柏惟表示，在港蘋工作過的記者說，「他可挺起胸膛跟兒女講，他做過這份工作」，自己想鄭重地說，你們的邀約也讓我很榮幸。

港蘋的工作人員後來表示歉意，因為時間壓力，沒辦法在最後一刊紙本上放上內容，只能趕在最後一刊的網站上出訪談，並說港蘋網站，可能很快也會被迫停伺服器或被封鎖，也提及曾拜訪過鄭南榕紀念館，深受感動，認為台灣人是香港人的榜樣，但其實，你們更啟發了台灣人。

陳柏惟感性表示，最後聯繫時，我們傳訊「要保重」，港蘋記者回傳，「辛苦你們了，台灣要加油」，希望有一天，你們能如願，自由自在地，沒有恐懼和憂傷。

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