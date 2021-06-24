最後一位受港蘋採訪立委　陳柏惟：對方希望台灣要加油

週接到一則相當急迫的採訪邀約，了解後才發現是港

無法如期刊出，對方仍喊話「

鄭重告訴港

榮幸

要保重。

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陳柏惟說，在行程中想辦法抽出時間連線受訪，採訪後記者傳了一則簡訊，「我這邊，隨時都有可能被關閉，所以有可能最後無法如期刊出，望請見諒。」





陳柏惟表示，有知情的朋友告訴自己，「中國消滅港蘋，和中國想消滅我這個人是同樣的道理」，自己永遠記得每次港蘋受到搜索時，香港人不斷在股市刻意買進、或在街頭抗爭表達對於言論自由的支持，展現了香港人民的強悍，以及對於中共政權的不屈服。





陳柏惟說，從沒想過會成了香港蘋果關閉前，「最後一位受訪的台灣立法委員」，看得出來訪問文字非常匆促，不敢想像他們面對怎樣的脅迫壓力，和時間賽跑完成這份工作，也很擔心他們會不會因此受到為難，但他們仍保持樂觀的態度堅持完成採訪。





陳柏惟表示，在港蘋工作過的記者說，「他可挺起胸膛跟兒女講，他做過這份工作」，自己想鄭重地說，你們的邀約也讓我很榮幸。





港蘋的工作人員後來表示歉意，因為時間壓力，沒辦法在最後一刊紙本上放上內容，只能趕在最後一刊的網站上出訪談，並說港蘋網站，可能很快也會被迫停伺服器或被封鎖，也提及曾拜訪過鄭南榕紀念館，深受感動，認為台灣人是香港人的榜樣，但其實，你們更啟發了台灣人。





陳柏惟感性表示，最後聯繫時，我們傳訊「要保重」，港蘋記者回傳，「辛苦你們了，台灣要加油」，希望有一天，你們能如願，自由自在地，沒有恐懼和憂傷。



