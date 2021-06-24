台大新冠疫苗QA　第二劑可隔多久？混打？　黃立民醫師解析

（1）第二針疫苗，AZ可以隔4-16周，政府建議8-12周，從研究顯示隔半年也沒關係。



（2）新冠疫苗可以混打，但順序很重要，一定要先打腺病毒疫苗，再打RNA疫苗。另外，RNA疫苗一定要打第二針。



（3）只打一劑保護效果，視疫苗覆蓋率和疫情嚴重程度而定，情況好約50-60%，情況好可達80-90%。



