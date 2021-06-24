全聯「小時達」加入「高雄好家載」 399元免運1小時到家
全台延續三級警戒，防疫不鬆懈。高雄市政府首創「高雄好家載」，整合LINE、新創平台、餐飲業者、市場夜市、計程車和機車快遞，打造防疫互助經濟。近期陸續新增「超市賣場」加入，繼上週家樂福加入後，今（24）日全聯福利中心「 PXGo!小時達 」也宣布加入「 高雄好家載 」並正式上線，將串連高雄13家門市合作，並推出服務範圍3公里外送，滿399元免運優惠，最快1小時就可送到家。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-06-24 11:26:17
「 感謝全聯加入防疫高雄隊！ 」高雄市經發局長廖泰翔表示，全聯「 PXGo!小時達 」平台加入「高雄好家載」加上399元免運優惠，讓消費者在家動動手指就能把需要的生鮮食品、日用雜貨送到家。此外，好家載上還有各式餐飲店家，只要訂購滿499元，選擇外送並以電子支付，市府就補助計程車外送車資85元，市場、夜市部分則為3公里內滿399就免運，在家輕鬆防疫，創造防疫經濟！
全聯指出，民眾除了下載「全聯線上購」APP外，現在只要打開LINE熱點「高雄好家載」專區，點擊「全聯小時達」訂購按鈕，即看到配合「PXGo!小時達」的13家門市資訊，即日起不僅推出3公里即可外送滿399元還享受免運優惠，最快1小時就可以將商品送到指定地點。
全聯強調，防疫期間「PXGo!小時達」採「無接觸送餐」，外送員將餐點放置適當地點後，將電聯或傳簡訊提醒消費者取餐，落實零接觸的原則。同時，每位外送員上線前均落實量測體溫、消毒及填寫疫調檢查表後才可接單，進行配送任務時也會全程配載口罩，並定期使用酒精清潔保溫袋，提供最高防疫標準的外送服務。
高雄市經發局表示，打開LINE後點選右下角的「錢包」，再點選「LINE熱點」就可搜尋到「高雄好家載」專區，包含名店美食餐飲、夜市特色小吃、超市生鮮蔬果和賣場百貨用品通通有。在三級警戒之下，有更方便的消費模式，兼具防疫與紓困，創造防疫互助經濟。
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