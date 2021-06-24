名家論壇》鄭照新／其邁發怒日，市府甩鍋時

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中央流行疫情指揮中心昨公布高雄新增9例病例，由於個案都和新北市恩主公醫院有連結，陳其邁當場砲轟新北市恩主公醫院群聚個案「疫調不實」，說自己「上網搜尋新聞才知」。
恩主公醫院說明，高雄案例住院時即做PCR檢測為陰性，而該個案與院內陰轉陽個案為「隔壁的隔壁病室。」不屬於密切接觸者，不在匡列名單範圍內，更不用說個案自上月27日出院後至今已超過21日，遠超過WHO公告發病潛伏期的14天。
簡單說，其邁怪恩主公沒匡列，恩主公說我是照你中央的匡列原則。
我們就問一句，這個原則是誰訂定的？
根據去（109）年4月16日公布的「醫療機構因應嚴重特殊傳染性肺炎感染管制指引」，匡列原則原本就是「確定病例同病室之其他病人及陪病家屬」，而恩主公並未違反規定，這份管制指引在政府網站上至今未有更新（今年制定的處置建議在密切接觸者匡列原則上仍以此指引為原則），那個時候其邁市長可是督導防疫的 #行政院副院長啊！其邁市長若真心愛護高雄市民，反而應該和高雄市民道歉，自己擔任行政院副院長時督導的管制指引不夠周延！
其邁市長不怪制定規則的中央，怪罪遵守規定的私立恩主公醫院，更拿部桃群聚後來擴大匡列，試圖上綱怪罪新北市衛生局，然而，部桃跟恩主公至少有五個地方不能類比：
1.病毒株不同
2.全台新增確診相差百倍
3.隔離中人數相差27倍
4.單點圍堵VS.遍地烽火
5.部桃部立VS.恩主公私立
部桃的時候，每天新增案例幾乎都在10例內，甚至時常見到+0，但自從4月底3+11大開國門，短短兩周病例數就一路激增。
高雄指謫恩主公醫院疑似院內感染的時間點落在五月底，當時每天新增案例動輒四五百人，雙北醫療體系頻臨崩潰，位於大後方的高雄市政府不思同島一命，反而抨擊新北未精準疫調，這不是風涼話，甚麼才是風涼話？
拿部桃比恩主公，完全忽略確診數對醫療體系的負荷，位處大後方卻以自身優越的專業和道德標準，攻訐苦撐的防疫前線同仁，如此態度只讓「同島一命」再度成為笑話而已！
再者，恩主公醫院只是私人醫院，並非新北衛生局直接經營，照其邁的邏輯，部桃還是直屬衛福部的部立醫院，那陳時中部長豈不是要下台負責？高市府用自己的擴張解釋去指正平行單位，就犯了嚴重錯誤，難道高雄市政府把自己當成行政院？其邁別忘了自己是高雄市長，早已不是行政院副院長！
其邁市長要求該個案要回溯自5月22日起重啟疫調，這可以理性討論，但是「合作不是甩鍋，求助不能卸責」，高市府拿一出事就忙著甩鍋給新北市衛生局和私人醫院恩主公，說好的同島一命又成了笑話嗎？這筆帳算來算去，不都是國門破口導致，難道病毒會像隕石一樣直接砸在雙北嗎？陳市長為何如此愛護陳部長，一句話也不忍責備呢？
其邁市長，別在發怒了，先把眼下的事情做好，上次發怒，是高齡AZ施打頭一天，高雄巨蛋宇美町式施打，擠成西門町式施打，你大罵部屬，但你就是高雄防疫指揮官；高雄9名確診，你又發怒開罵北部，卻罵到了擔任行政院副院長時的自己；與此同時，高雄卻又發生了AZ讓未成年施打的大漏洞，這次你又要罵誰呢？其邁市長，別再怪別人了，真正愛護高雄市民，就要解決問題，還是先檢討市府在防疫督導上，如何填補漏洞吧！
●作者：鄭照新／國民黨文傳會副主委
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