香港蘋果明起停刊　民進黨團籲重視：勿讓一國兩制全毀

香港蘋果日報今（24）日最後一天出刊，明起停止運作，中國對於香港言論自由的干預，讓國際社會關注。立法院民進黨團今早召開記者會，黨團副幹事長黃世杰說，此事在香港引發非常大的後續影響，希望國際媒體繼續對香港議題給予支持，並關注人權議題，不能讓中國在香港把一國兩制完全摧毀。

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香港蘋果日報明起停刊，中國對於言論自由的打壓，再次引起國際社會關注。民進黨團今早召開記者會，會中也針對此議題表示遺憾。黃世杰表示，從上周以來，香港政府以執行港版國安法為藉口，打壓、逮捕香港蘋果日報的編輯記者們，國際社會都看在眼理，並譴責跟高度關切，包含英國外交大臣、法國政府發言人、歐盟、美國都對於港版國安法摧毀言論自由感到不滿，因為蘋果日報在香港是少數不會像中國媒體一般傳達黨意的媒體。

黃世杰說，民主社會本就應有言論自由，進而監督政府，非常遺憾香港今日的處境，希望無論是國際媒體或自由媒體，能夠繼續在香港給予支持，並持續關注人權議題，不能讓中國在香港把一國兩制完全摧毀。

民進黨副秘書長林飛帆也說，這是因為港府動用《國安法》對港蘋凍結資產，所以香港壹傳媒董事會決定，今日出版最後一刊，網站則在今日凌晨就停止運作。

林飛帆說，香港走到今天的境地，失去的不只是一份報紙；而今天，這個世界也正在失去香港，看著她被扭曲成別的樣貌。

林飛帆表示，「如果我們這一輩台港的行動者有什麼共同的願望，我想會是，在我們有生之年，可以見證中共垮台，香港人能回到一個自由的香港，台灣能夠抬頭挺胸行走在世界上不再被打壓」。