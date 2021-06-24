快訊／菲前總統艾奎諾三世逝世　曾為南海問題槓中國

菲律賓前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）24日凌晨逝世，享壽61歲。目前家人尚未證實死訊。





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根據《路透社》報導，艾奎諾三世24日於菲律賓馬尼拉的醫院逝世。目前家人尚未證實死訊，但多家新聞機構援引與艾奎諾家族有密切關係的政治盟友消息來源，稱艾奎諾三世是死於「肺部慢性病所引發的併發症」。





在先前已經有報導指出，艾奎諾三世17日時就已經入住醫院，但是住院原因不明。艾奎諾三世自2019年來就深受各種疾病所苦，生前煙癮嚴重，據傳一天要抽3包菸。根據了解，他在逝世前做了長達5個月的血液分析，並且進行過心臟手術。





菲律賓參議院議長索托（Vicente Sotto）就前總統離世發出聲明，表示「無論你站在哪一立場，當一位前總統去世時，國家都會哀悼」。先前被艾奎諾三世任命為最高法院大法官的萊昂（Marvic Leonen）得知死訊之後，也在推特上哀悼「與他（艾奎諾三世）一起工作是相當榮幸的事，他會被懷念的」。





艾奎諾三世在2010年至2016年間擔任菲律賓總統，2013年屏東縣廣大興漁船遭菲律賓海岸防衛隊射擊，艾奎諾三世曾表示，「就不幸與無意造成的生命損失，傳達他和菲律賓人民對洪石成家屬與台灣人民的遺憾與道歉之意」。同年，菲律賓遭到海燕颱風重創，當時台灣陸續捐款以及物資，金額達到台幣3億585萬元，並由國防部運送物資，艾奎諾三世也曾大讚「台灣夠朋友！」





艾奎諾三世在任期間讓菲律賓經濟成長6.2%，他曾經因為中國在南海主權爭議問題，一狀告上國際法庭。





艾奎諾三世他出生於菲律賓政治世家「艾奎諾家族」，父親是知名反對派領袖艾奎諾二世，原先在美國流亡，1983年從返國後遭到暗殺。母親則是曾擔任總統的柯拉蓉艾奎諾，是菲律賓首位女總統，在2009年時逝世。艾奎諾三世曾坦言，他一生中絕大多數時間都在父母的陰影下度過，自己也沒想過會當總統。



