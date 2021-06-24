自家陽台放風沒戴口罩！路人大喊要報警 網反轟正義魔人
台灣COVID-19疫情雖有趨緩跡象，但仍不可掉以輕心，不過全國防疫三級警戒第三度延長到7／12，讓許多民眾不禁直呼在家裡已經悶壞了。就有網友抱怨，自己和老婆小孩在自家陽台上看風景解悶，沒戴口罩被一位路人看到，對方站在對街馬路上大喊「要報警了」，讓他好無奈。而在自家陽台也要口罩隨時戴緊緊嗎？許多網友反而認為那路人根本就是「正義魔人」，直呼「恐慌過頭了吧」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-24 12:08:54｜2021-06-24 13:20:55
原PO日前在臉書社團《爆料公社公開版》發文，詢問大家「在自家陽台需要戴口罩嗎？」透露自己因為疫情關係都沒有出門了，但與老婆小孩在自家陽台看風景解悶時，有個路人看到後就大喊「你還不抱進去嗎？我要報警了！」
原PO老婆於是趕緊帶小孩回到屋內，但原PO卻不平反擊該位路人其實也沒戴口罩，更無奈表示「我腳踩在我家耶，抱歉我在家沒戴口罩」。許多網友紛紛力挺，認為在自家陽台不戴口罩無需小題大作，「在家陽台不用戴口罩，外出才要戴口罩」、「那女的是防疫破格，陽台屬於家中的私人土地 又不是公共場所，真的是歹年當搞蕭郎...自己在外沒戴口罩還敢講別人」、「現在真的一堆正義魔人，前幾天我在修剪我家的樹，結果某位大姐也是隔著圍牆叫我要戴口罩」、「自家陽台為什麼要戴口罩？恐慌過頭了吧」、「做賊的喊捉賊耶」、「口罩糾察隊讓人嘆為觀止」。
不過也有網友認為，「出來自家陽台還是戴個口罩安心點，這次疫情很嚴重要好好保護家人」、「戴啊，病毒才不管那裡是你家陽台還是她家陽台」。（編輯：倪浩軒）
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