COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美防疫專家佛奇：仍信病毒源出自然　挺拜登查明

▲白宮首席防疫專家、國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇表示，他沒看過能證明疫情源出實驗室外逸的證據，甚至不確定有無，但支持拜登政府查明。他仍相信病毒源出自然。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲白宮首席防疫專家、國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇表示，他沒看過能證明疫情源出實驗室外逸的證據，甚至不確定有無，但支持拜登政府查明。他仍相信病毒源出自然。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-24 12:08:39

（中央社紐約23日綜合外電報導）白宮首席防疫專家、國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇表示，他沒看過能證明疫情源出實驗室外逸的證據，甚至不確定有無，但支持拜登政府查明。他仍相信病毒源出自然。

我是廣告 請繼續往下閱讀
佛奇（Anthony Fauci）21日接受「紐約時報」新聞節目Sway的主持人史威瑟（Kara Swisher）訪問。主持人開門見山表示，去年4月，時任美國總統的川普就聲稱握有證明2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫源出自「實驗室外逸」的證據，卻一直沒拿出來，於是問佛奇到底有沒有看到任何證據。

佛奇答稱他沒看過證據，因為不確定到底存不存在。他說目前的情況是大家對感興趣的事又重燃興致，推文、猜測兼有之，但不管是決定性資料或證據卻一點都沒變多，「我想凡詳加檢視過的人都會問：好啊，現在所知跟一年前究竟有何不同」。

佛奇表示，確有所謂當時有3名武漢實驗室人員生病嚴重到必須住院的情資，目前這點也鬧得沸沸揚揚，但他對這份情資的強度及可信度感到懷疑，「我說過，若情報堅實可信，應能找得出這些人的健康紀錄才是，反之若很薄弱，就什麼都不能證明」。

他強調對任何可能都持開放態度，但也跟絕大多數熟悉病毒學與病毒演化學的科學家一樣，認為這次疫情最可能的解釋，就是病毒從動物宿主跑到人類身上。

主持人問既然如此，那拜登政府現大費周章要情報圈徹查疫源所為何來，佛奇說「坦白告訴妳，我也不確定」。

佛奇說不清楚相關情報的本質，但總統拜登要情報圈徹查並90天內提報告。他支持拜登這樣做，因為他與所有人都想搞清楚疫情怎麼來的，但他再次強調，只要跟了解病毒的科學家談過，就知道已有過太多聲明駁斥實驗室外逸論。

佛奇表示，只要去看病毒演化的歷史就不難論斷，包括季節流感、H5N1及H7N9等禽流感，都是從別的物種感染到人，回頭再看這次的新型冠狀病毒，研究過的人都認為因過程極為相似，絕對有可能是從蝙蝠身上的病毒演化而來，只是目前還沒找到直接證據，連1976年現蹤的伊波拉病毒怎麼來的，目前都還不清楚，但不會有人覺得是實驗室產物。

佛奇說，身為科學家，他在任何事沒徹底證明前都會對所有可能持開放態度，若有調查能釐清真相，他肯定支持，但他覺得重要的是，疫情溯源需包含相關領域的科學家且要摒除一切政治面向，相關外交政策須納進科學調查，有點像刑案裡法醫的角色，否則這種問罪式的態度會更讓中國反感。

主持人提到中國目前對疫源也沒多坦白，佛奇回答，即便中方沒有任何隱瞞，也會是這種表現，就像2002年爆出SARS疫情時，也是不大願意和盤托出，最終仍證明SARS源於自然界。這次疫情之初中方的反應和過去並無不同，自家裡面出事總有所保留是中方的本性，「是否代表這次他們有說謊或隱匿，我不知道」。（譯者：陳亦偉/核稿：劉文瑜）1100624

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.02%81.98%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.77%8.23%
2021-06-21-2021-06-24
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀