美防疫專家佛奇：仍信病毒源出自然　挺拜登查明

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佛奇答稱他沒看過證據，因為不確定到底存不存在。他說目前的情況是大家對感興趣的事又重燃興致，推文、猜測兼有之，但不管是決定性資料或證據卻一點都沒變多，「我想凡詳加檢視過的人都會問：好啊，現在所知跟一年前究竟有何不同」。
佛奇表示，確有所謂當時有3名武漢實驗室人員生病嚴重到必須住院的情資，目前這點也鬧得沸沸揚揚，但他對這份情資的強度及可信度感到懷疑，「我說過，若情報堅實可信，應能找得出這些人的健康紀錄才是，反之若很薄弱，就什麼都不能證明」。
他強調對任何可能都持開放態度，但也跟絕大多數熟悉病毒學與病毒演化學的科學家一樣，認為這次疫情最可能的解釋，就是病毒從動物宿主跑到人類身上。
主持人問既然如此，那拜登政府現大費周章要情報圈徹查疫源所為何來，佛奇說「坦白告訴妳，我也不確定」。
佛奇說不清楚相關情報的本質，但總統拜登要情報圈徹查並90天內提報告。他支持拜登這樣做，因為他與所有人都想搞清楚疫情怎麼來的，但他再次強調，只要跟了解病毒的科學家談過，就知道已有過太多聲明駁斥實驗室外逸論。
佛奇表示，只要去看病毒演化的歷史就不難論斷，包括季節流感、H5N1及H7N9等禽流感，都是從別的物種感染到人，回頭再看這次的新型冠狀病毒，研究過的人都認為因過程極為相似，絕對有可能是從蝙蝠身上的病毒演化而來，只是目前還沒找到直接證據，連1976年現蹤的伊波拉病毒怎麼來的，目前都還不清楚，但不會有人覺得是實驗室產物。
佛奇說，身為科學家，他在任何事沒徹底證明前都會對所有可能持開放態度，若有調查能釐清真相，他肯定支持，但他覺得重要的是，疫情溯源需包含相關領域的科學家且要摒除一切政治面向，相關外交政策須納進科學調查，有點像刑案裡法醫的角色，否則這種問罪式的態度會更讓中國反感。
主持人提到中國目前對疫源也沒多坦白，佛奇回答，即便中方沒有任何隱瞞，也會是這種表現，就像2002年爆出SARS疫情時，也是不大願意和盤托出，最終仍證明SARS源於自然界。這次疫情之初中方的反應和過去並無不同，自家裡面出事總有所保留是中方的本性，「是否代表這次他們有說謊或隱匿，我不知道」。（譯者：陳亦偉/核稿：劉文瑜）1100624