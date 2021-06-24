因應中國可能動武　澳洲防長：對方將付重大代價

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對此，杜登坦承澳洲無法獨力抵禦強敵侵襲，但他強調美國與澳洲是堅定的盟友，而且澳洲會致力讓任何來犯的對手「付出重大代價」。
杜登回應提問時指出，波登所假設的是一個「最極端的可能情況」。他解釋，澳洲與美國「有著牢不可破的盟友關係」，並且與五眼聯盟「有著非常重要的關係」。
杜登相信，澳洲「將需要倚靠盟友的協助」；澳洲亦不可能「比美國或中國擁有更多軍備」。
杜登認為，澳洲的首要重點是向任何可能來犯的對手施加壓力，要讓對方明白「假如他們侵犯或攻擊澳洲的話，得付出重大代價。」
杜登表示，澳洲需要迅速將國防焦點從中東移轉至印太地區、提升自身國防實力、爭取美軍擴大駐澳洲部隊的規模，並且與北約（NATO）國家加強來往。
提到印太地區局勢時，杜登指澳洲致力與鄰近國家維護區域和平；他同時強調澳洲拒絕讓渡自身的主權。他提到，因應印太地區情勢，澳洲已斥資澳幣2700億元（約新台幣5兆7283億元）供今後十年擴充軍備；同時，他致力讓已延宕多年的潛艇和巡洋艦隊更新計畫定案。
杜登還提到，來自伊朗、中國和北韓等國家級勒索軟體攻擊案件，以及由精密犯罪組織發動的同類案件已增加60%；故此，澳洲必須投入大量網路防衛資源。（編輯：韋樞）1100624