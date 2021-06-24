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因應中國可能動武　澳洲防長：對方將付重大代價

▲澳洲防長杜登昨天答覆媒體問及是否已準備好面對中國可能發動戰爭時說，侵犯澳洲的國家將「付出重大代價」；他還指澳洲必須迅速將國防焦點從中東移轉至印太地區。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲防長杜登昨天答覆媒體問及是否已準備好面對中國可能發動戰爭時說，侵犯澳洲的國家將「付出重大代價」；他還指澳洲必須迅速將國防焦點從中東移轉至印太地區。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-24 12:10:37

（中央社記者丘德真雪梨24日專電）澳洲防長杜登昨天答覆媒體問及是否已準備好面對中國可能發動戰爭時說，侵犯澳洲的國家將「付出重大代價」；他還指澳洲必須迅速將國防焦點從中東移轉至印太地區。

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澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）23日接受天空新聞（Sky News）名嘴波特（Andrew Bolt）訪問。波特在訪談過程中提到，假如中國與澳洲開戰，澳洲將可能無法及時動員全國之力支援澳軍。

對此，杜登坦承澳洲無法獨力抵禦強敵侵襲，但他強調美國與澳洲是堅定的盟友，而且澳洲會致力讓任何來犯的對手「付出重大代價」。

杜登回應提問時指出，波登所假設的是一個「最極端的可能情況」。他解釋，澳洲與美國「有著牢不可破的盟友關係」，並且與五眼聯盟「有著非常重要的關係」。

杜登相信，澳洲「將需要倚靠盟友的協助」；澳洲亦不可能「比美國或中國擁有更多軍備」。

杜登認為，澳洲的首要重點是向任何可能來犯的對手施加壓力，要讓對方明白「假如他們侵犯或攻擊澳洲的話，得付出重大代價。」

杜登表示，澳洲需要迅速將國防焦點從中東移轉至印太地區、提升自身國防實力、爭取美軍擴大駐澳洲部隊的規模，並且與北約（NATO）國家加強來往。

提到印太地區局勢時，杜登指澳洲致力與鄰近國家維護區域和平；他同時強調澳洲拒絕讓渡自身的主權。他提到，因應印太地區情勢，澳洲已斥資澳幣2700億元（約新台幣5兆7283億元）供今後十年擴充軍備；同時，他致力讓已延宕多年的潛艇和巡洋艦隊更新計畫定案。

杜登還提到，來自伊朗、中國和北韓等國家級勒索軟體攻擊案件，以及由精密犯罪組織發動的同類案件已增加60%；故此，澳洲必須投入大量網路防衛資源。（編輯：韋樞）1100624

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