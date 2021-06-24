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護航高端傳EUA審委大換血　高虹安：公信力蕩然無存

▲護航高端傳EUA審委大換血，民眾黨立委高虹安表示，若此事為真，即便通過審查，公信力也蕩然無存。(資料照／記者呂炯昌攝）)
▲護航高端傳EUA審委大換血，民眾黨立委高虹安表示，若此事為真，即便通過審查，公信力也蕩然無存。(資料照／記者呂炯昌攝）)

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-24 11:48:33｜2021-06-24 11:49:38

食藥署疫苗療效評估專家會議即將審查高端疫苗緊急使用授權（EUA），媒體報導，審查委員在5月底大換血，支持「免疫橋接」學者大舉進駐專家會議。遭質疑為國產疫苗護航。台灣民眾黨立委高虹安今(24)日批評，若此事為真，即便通過審查，「公信力蕩然無存!」最好公布審委名單以昭公信。

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高虹安指出，國產疫苗疑慮相當多，法源跟預算還沒說清楚，從5月28日疾管署就急忙採購，另在國產疫苗解盲當天，食藥署早上才匆忙放上EUA審查標準，內容略顯草率，相關內容沒有非常詳盡，甚至採用全球其他法治國家都沒有採用的「免疫橋接」取代三期，這種方式讓社會大眾都有相當多疑慮。

高虹安表示，食藥署應該替國人嚴格把關，真理越辯越明，食藥署若站在民眾這邊，審查過程中應納入不同學派及支持、不支持免疫橋接的學者，做正反雙方論辯，才能真正達到嚴格審查的要求，「如果食藥署在審查EUA標準是偏好某一邊學派，自然這樣的審查結果難以取信於民」。

高虹安指出，上周在立法院特別預算朝野協商中，民進黨團對於公開國產疫苗EUA標準、審查委員、會議紀錄都一概否決，必須要審查結束兩周後，才能以去識別化方式公開，這樣的態度對國產疫苗是揠苗助長，「我們都支持國產疫苗，但希望按照蔡總統指示，讓國人打到安全有效疫苗，而且按照國際科學表準，如果沒有按照國際科學標準，如何知道這疫苗是安全有效的呢？」

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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