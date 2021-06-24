過快解封疫情恐再起　蘇貞昌：精準疫調、加速疫苗施打

新冠肺炎疫情持續延燒，行政院長蘇貞昌今（24）日於行政院會中表示，目前跨區傳播及北農群聚感染事件仍然存在，又有鑑於世界許多國家因解封太快，致疫情再起，又要再回頭採取嚴格的管制措施，這樣的經驗歷歷在目，我國不能因為貪快而重蹈覆轍，否則就枉費民眾這段時間的忍耐與犧牲。

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蘇貞昌說，指揮中心已於昨日宣佈，全國同步，三級警戒再維持2週至7月12日止。這是不得已的決定，希望國人共體時艱，一體遵守，再忍耐一陣子，把原有防疫規範持續做到位，用2週的時間，換得國人長久的平安。請各部會與國人，一定要堅持下去，爭取防疫降級，以及解除管制，早日到來。

蘇貞昌也說，以下有幾件重要的事要再努力，首先是「社區圍堵群聚感染」，指揮中心及農委會正全力協助各地方政府啟動「果菜市場專案」，特別是熱區雙北，目前雙北果菜批發市場的員工、拍賣員、承銷商共約7、8千人，幾已完成PCR篩檢，雙北以外的貨車司機、捆工等，也都由所屬各個縣市主動進行篩檢，希望能快速找出高風險者加以隔離或治療，政府也優先提供疫苗施打。

蘇貞昌說，從今日起，雙北批發市場一律要憑採檢陰性證明、實聯制始得進入，這些都要要求做到位，不容再有破口發生。希望一如過去指揮中心在部桃專案、諾富特專案、苗栗移工專案中設置前進指揮所，採取有效防堵、清零的做法，務必在中央地方共同合作下，早日讓批發市場染疫事件落幕。

蘇貞昌也說，針對與民生所需密切相關的果菜、肉品等市場，以及超市、賣場及夜市等，也請各目的事業主管機關與地方政府，務必要求所屬做好防疫措施與人員健康監測，降低家戶傳播風險。

蘇貞昌說，他也特別請衛福部督導並再三提醒各地方政府，不論是最近發生在市場、醫院、長照機構或工地的群聚事件，做好疫調以及對確診者的接觸者的匡列，這是防疫最重要的基本工，一年多來台灣都是靠此才能迅速有效防堵疫情擴散的，務必切實做到位，若有涉及跨區疫調者，也請CDC建立疫調交流機制，加速釐清感染源。

蘇貞昌也說，日前提到擴大篩檢、及早篩出潛在的確診者新增的三個面向—「社區熱點快篩」、「企業自主快篩」、「居家自我快篩」。昨天，居家快篩試劑已經核准上市，在4大超商與藥局都可購買得到，民眾可透過更多元、普遍的篩檢管道，進行自我健康偵測，一旦發現陽性，也請遵循「家用快篩試劑指引」，進行正確的後續處置。

另外，蘇貞昌也提到第二點「加速施打疫苗，珍貴醫材物盡其用」要再努力，繼日本政府致贈臺灣124萬劑AZ疫苗後，美國政府所捐贈的250萬劑莫德納疫苗，也在20日運抵臺灣，連疫情比我國嚴重的立陶宛都在22日宣布，將於9月捐贈2萬劑AZ疫苗給臺灣，以感謝去年初臺灣捐贈10萬個口罩之情。對於國際友邦的相繼溫暖馳援，不分彼此、團結抗疫，我非常感動，也特別再次感謝所有外交同仁。

蘇貞昌說，由於疫苗陸續到貨，指揮中心已在昨天再公佈新的疫苗優先施打名單，包括辛苦孕育國家下一代的準媽媽，維持社會機能正常運作的全國第一線郵務處理人員、各類批發市場市場工作人員等，針對較高風險的北北基桃地區，提供公眾服務的計程車、國道客運、貨運司機、外送員、傳統市場攤商及賣場超商收銀人員等，也都加以納入。請主責部會，儘速完成造冊，以利7月1日開始配送疫苗後，能即刻迅速來施打。

蘇貞昌說，疫苗是相當珍貴的醫療資源，要怎麼樣可妥善保存、施打精準，一滴不浪費，請衛福部特別注意，例如不同疫苗對於冷鏈儲存的要求各有不同，請一定要確保儲存及施打處所的冷鏈系統運作正常，必要時應裝設溫度監測與預警系統，以日本為例，就曾數度發生因疫苗冷藏庫因停電或溫度過高，導致幾千劑的疫苗報廢。另外，在施打現場倘若因通知及實際到場人數有些落差時，請盡量控制讓疫苗不要有殘劑，或者讓每個施打點的主事者，能在不違反施打順序總目標、也絶不浪費的前提下，保留一定彈性，得以有效率的運用此一重要防疫資源，不用擔心被懲處，請衛福部再與各縣市政府研商精進作法。

蘇貞昌最後表示，這段時間，全國上下無不繃緊神經，全力以赴，現在整體疫情稍獲控制，但防疫行動還是要維持。希望大家一起再用2週的時間，把疫情再壓制下去，逐步讓國人能夠恢復往日正常生活，請大家持續努力，一起加油。