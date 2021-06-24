紓困4.0加碼！6月電價不漲　紓困貸款117萬人從寬核貸　

行政院今（24）日院會中通過「紓困4.0執行成果及精進作為」，行政院表示，民眾在疫情期間對於紓困還有許多不滿，政府持續檢討，進一步提出紓困4.0精進方案，方案主要有「資格認定放寬」、「補助額度人數加碼」、「新增個人營業場所補助」、「 電費租金減免」等四重點。

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針對紓困4.0精進方案，行政院拍板，對自營業者勞工紓困貸款認定條件放寬，原預估受惠人數730萬人，現預估再多90萬人能夠受惠，包含41萬的打工族、部分工時勞工發放1萬元補助；短期代課老師、鐘點人員於停課期間由政府負擔鐘點費；無雇主導遊領隊、國旅領團人員補助每人每月一萬元，共3個月薪資；中止建教合作的高中建教生，補助學校發給紓困補貼。

行政院也宣布，增加新創演藝團體紓困貸款，1000家演藝團體提供貸款額度最高600萬元與利息補貼，3000家新創業者利息補貼加碼，信保成數加至10成。

行政院表示，另外勞工紓困117萬人申請已超過名額，政府將從寬從速審核，只要符合條件都核貸；為減輕國人負擔，夏月電費緩調，受惠超過一千多萬人。

▲紓困4.0再加碼，紓困貸款117萬人從寬從速認定。（圖／國發會提供）

行政院同時宣布，在台灣沒有國籍，但有永久居留權的人士也納入紓困；另也針對染疫確診死亡者家屬發放10萬元死亡喪葬慰問金。