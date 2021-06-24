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中共百年黨慶將至　香港盛傳七一後高層「換人做」

▲有港媒引述消息來源，聲稱中共七一黨慶後，現任香港政務司司長張建宗(左二)可能會離任。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有港媒引述消息來源，聲稱中共七一黨慶後，現任香港政務司司長張建宗(左二)可能會離任。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-24 12:04:42

中國共產黨即將於7月1日迎來建黨100年黨慶，北京當局於港澳台事務的操縱越發明顯，一向被北京視為眼中釘的香港《蘋果日報》也於24日發行最後的實體報紙後走入歷史。不過根據港媒消息，今年7月1日後香港政府恐迎來一波震盪，政務司司長、保安局局長、政制及內地事務局局長、警務處處長等職位，不排除都會換人做。

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根據《香港01》引述消息人士報導，香港現任政務司司長張建宗將於7月1日後離職或退休，角逐政務司長一職的熱門人選，包含公務員事務局局長聶德權，以及政制及內地事務局局長曾國衞。

有熟知港澳系統的人士透露，聶德權很可能是接任政務司司長的「真命天子」，而且香港特首林鄭月娥也屬意由「嫡系」的聶德權接任。不過若是要讓前特首梁振英派系的人馬上位的話，曾國衛的機會則更多些，曾國衞去年就已從入境處處長「越級」跳升成政制及內地事務局局長，深獲北京信任，也是他最大政治資本。

消息人士並指出，近日政界一度盛傳警務處處長鄧炳強也有機會越級高升，成為政務司司長，但分析後認為鄧炳強晉升為保安局局長的可能性較高，並符合港府的升遷倫理。

至於為何要撤換多位政府高層，報導引述政界人士分析指，北京早已不滿現任政務司司長張建宗不作為的風格，堅信必須雷厲風行，為開創新格局鋪路，也為香港「二次回歸」做好管治基礎。同時，林鄭月娥也希望在最後一年透過撤換內閣提振民望，為爭取連任鋪路。

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