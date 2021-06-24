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連日確診數破百、出現防疫破口？陳時中回應了

▲指揮官陳時中召開臨時記者會說明疫情。（圖／記者朱永強拍攝）
▲指揮官陳時中召開臨時記者會說明疫情。（圖／記者朱永強拍攝）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-24 14:37:08｜2021-06-24 15:50:33

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(24)日再度召開疫情記者會，公布國內新增129例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增6例死亡個案。

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國內連日本土確診破百，指揮中心指揮官陳時中坦言，這兩天案例有微幅起來，雖然在100出頭，但還是有往上，但他又強調：「整體趨勢還是往下。」

有媒體追問，連日確診數上揚，防疫破口在哪？對此陳時中回應，病例數變化，是依每天新出來的確診病例，趨勢比較重要，新增的案例都跟幾個群聚有相關聯，所以數字就會比較多一點。

陳強調，希望快速掌控匡列，相對就比較安心，足跡、接觸頻繁都能匡列，可能大規模傳染，像是長照、北農等相關群聚，影響了數字高低。

指揮中心統計，國內累計1,180,033例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,164,226例排除)，其中14,389例確診，分別為1,167例境外移入，13,169例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增1例空號病例(案10029)，累計102例移除為空號。自2020年起累計605例COVID-19死亡病例，其中597例本土，個案居住縣市分布為新北市304例、臺北市237例、基隆市19例、桃園市15例、彰化縣9例、臺中市4例、宜蘭縣、新竹縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月24日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月24日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月24日累計確診13169例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月24日累計確診13169例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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