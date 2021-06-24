2未成年護專生已打完疫苗？高市衛生局：加嚴查核年齡
高雄市傳出有兩名年僅16歲的護專生已經在6月20日打完AZ疫苗，據了解，這兩名護專生在高雄一間長照養護中心打工，因機構將兩人造冊，打疫苗當天也未被發現年齡不符，目前兩人均已完成第一劑AZ疫苗接種，對此高雄市衛生局坦承疏失，會立即要求接種站人員加嚴查核健保卡年齡的核對工作。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-24 12:15:46
根據中央流行疫情指揮中心公告指出，AZ疫苗的接種年齡為18歲以上，據悉，誤打AZ疫苗的兩名未成年護專生是在楠梓的一間老人養護中心夜間工讀，疑因機構造冊時不清楚未免18歲不能打疫苗，還是將二人造冊進施打疫苗的名單，而在6月20日到高雄巨蛋接種站報到時，也沒被發現年齡不符，兩人接都種完疫苗，事後兩人還在IG發限動說「希望打完疫苗隔天不要死在家裡」、「希望開學還能活著跟大家見面」，引發同學質疑向媒體披露。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，經查該住宿型長照機構進行造冊時有疏失，衛生局會依據傳染病防治法第36條處分，做後續的意見陳述和裁處工作，而針對接種現場核對項目，包括名冊、工作證明、勞保投保證明（或繳納文件）、健保過卡等程序，顯然有不夠嚴謹的地方，會立刻下達要求現場接種站人員加強、加嚴查核，確認健保卡的年齡核對工作，目前兩名工讀生健康情形已請高醫團隊持續追蹤，據了解除接種隔日出現發燒等不適反應外，目前健康如常。
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