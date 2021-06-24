特企／防疫作戰「甜」在家中　藝人張棋惠的「蜂蜜」魔法

在疫情嚴竣、全國防疫警戒的情況下，家中小孩在家視訊上課、父母居家上班，長時間「悶壞」的情況下，自製烘培的甜點就像魔法公主施展的法術，讓家中歡樂氣氛無限延伸；知名藝人張棋惠也在臉書分享她的烘焙心得，用蜂蜜做成蛋糕，在防疫期間成為宅在家的美味甜食，獲得許多網友的大推。





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藝人張棋惠在螢光幕後是熱愛家庭的媽媽，她從餅乾都烤失敗的人到料理神手媽媽，做出檸檬糖霜蛋糕、達克瓦茲等甜點及麵包，並推出甜點書《棋惠的手感烘焙》成為甜點專家，對她而言甜點不僅紓壓，透過自己在家烘焙，不僅防疫更拉近了家人的距離，成為家中幸福的泉源。





在3級防疫期間，張棋惠在臉書分享了她的最新甜點作品，她說，自己從小就非常喜歡蜂蜜，因為好的蜂蜜，用心的蜂蜜，就像酒及香水也一樣，每一個品種都有這它獨一無二的香氣及味道，將蜂蜜做成蛋糕更是人間的美味。





張棋惠表示，因為疫情沒辦法出門吃好吃的，所以就在家精進自己的廚藝及烘焙，她用自己很喜歡的蜂蜜品牌，做簡單無添加的「蜂蜜海綿蛋糕」及好喝的飲品，並與網友分享心得。





她選用了三種「熟成蜜」做為材料，因為熟成龍眼蜜，經由蜜蜂們辛勤釀製，漂亮的琥珀色，一眼看出它的紮實，聞起來濃郁香氣撲鼻而來，喝起來風味中甜度高不帶酸，也很溫順，所以拿來當首要蜂蜜海綿蛋糕的基底，蛋糕完成後再用蜂蜜淋上蛋糕表面，美味的「雙味蜂蜜海綿蛋糕」大功告成。搭配的飲品用熟成荔枝蜜做為氣泡飲的基底，先不要攪拌，用吸管可以先品嚐一下整體風味，加上氣泡水及幾滴檸檬，將奇異果切薄片放入杯中，與蜂蜜蛋糕搭配，享受美味的居家點心時間。





