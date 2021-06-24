NBA／老鷹起飛搶下東決G1 昔日舊將林書豪也讚嘆
老鷹今(24)日靠著「少主」Trae Young(崔·楊)狂轟48分11助攻7籃板，率隊以116:113險勝公鹿，搶下東區決賽G1，曾是老鷹一員的林書豪在推特上讚嘆並祝福老東家。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-24 12:40:49
林書豪因傷所苦在2018年被籃網交易至老鷹，當時老鷹進入重建期，林書豪的加入被視為輔佐年輕兵團成長的老將，他也不吝嗇分享經驗，和Young建立深厚情感，林書豪去年離開NBA，Young還表示會一直支持老大哥。
如今Young成長為老鷹一哥，率隊睽違3年重返季後賽，老鷹前3季勝率都低於5成，且單季皆沒有拿下超過30勝，本季大翻身，戰績41勝31負，高居東區第5種子，並一路過關斬將，淘汰尼克和東區頭號種子76人。
林書豪在今天G1賽後於推特寫下，「亞特蘭大老鷹的成長肯定會是NBA近幾年來最好的故事！！尤其這幾年，這座城市經歷過這麼多高低起伏。」
今年連Young都沒有入選明星賽，老鷹以「平民球隊」之姿，繼2015年後再次闖進東區決賽，而這也是聯盟史上自1994年以來，第一次有沒有全明星球員的球隊闖進分區決賽。