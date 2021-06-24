特企／同心防疫　遠百捐贈物資

COVID-19疫情尚未平息，遠東百貨6月再度捐贈便當、速食麵為醫護打氣，6月下旬再集結5,000個N95口罩、10,000個防護面罩與食品飲水各200箱，提供台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣政府運用，做為防疫前線、弱勢家庭的即時援助，希望拋磚引玉齊心助防疫，善盡社會責任以實際行動守護台灣。





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疫情爆發以來，遠東百貨每天都嚴格要求賣場每個環節做到超越標準，保護消費者的同時也是保護員工。儘管疫情下百貨業績受到很大的影響，遠東百貨依舊打起精神做公益，透過捐贈物資給縣市政府、提供員工必要防護裝備，多管齊下全方面抗疫。





遠百6月下旬將N95口罩、防護面罩、食品與飲水等物資捐助台北市政府人民團體科、桃園市社會局、新北市政府「好日子愛心大平台」、新竹市政府社會處暨新竹縣政府社會處，無論是防疫最前線或是縣市內需要幫助的家庭、居家隔離的民眾，都可以感受到來自百貨通路的心意。





一直以來，遠百對於員工防疫也是處處用心。從2020年初疫情伊始，就有準備酒精、口罩、護目鏡、防護面罩……提供員工使用，新近還採購了CNS國家標準P1的防護衣，讓員工需要的時候可以防護自己。





為了讓專櫃同仁、民眾便利購得宏遠防護衣(防水防塵罩衫P1)，可以就近在全台「FE21' World Gourmet」專櫃買得到。採用宏遠布料再加工的防護衣可以重複洗滌5次，細節處柔軟細膩，較一般一次性不織布材質的防護衣更為環保。

















