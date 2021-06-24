疫情推升行動支付！重度使用者大增3成　這5大場域最常用

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調查也發現，超過90%消費者認為透過指紋、臉部辨識和QR code進行支付更便利，甚至有超過40%消費者會避免去無法用行動支付的商戶消費，說明行動支付不僅讓防疫生活更加安全，快速便捷的優勢更成功擄獲消費者的芳心，此趨勢也顯示低接觸時代已正式來臨。
至於行動支付的消費場域方面，「便利商店、超市、量販店、網購、外送」成為消費者最常使用的5大場景，其中有77%消費者經常在便利商店使用，為最受歡迎的消費場域，但從年齡及性別兩方面，亦可看出不同族群的喜好差很大，其中51至60歲消費者在超市、量販店使用比例較高，分別為76%及63%；網購和外送則以20至30歲年輕族群居多。此外男、女性消費場景也有所差異，男性在量販店和3C賣場使用行動支付的比例較女性多，而女性則較常在網購、外送平台使用。
另一方面，「餐點、生鮮雜貨、繳費、咖啡、交通」為消費者最常使用行動支付購買的5大消費品項，有67%消費者最愛用行動支付購買「餐點」，排名第一。而各族群經常購買的品項也有所不同，51-60族群以行動支付購買生鮮雜貨的比例最高，而20-30歲年輕族則在餐點和娛樂消費方面居全年齡層之冠；男性更常在交通、3C產品方面使用，女性則在生鮮雜貨及服飾的消費比例較高，此外，拜「黑金」風潮所賜，調查結果也顯示31%消費者經常使用行動支付購買「咖啡」，成為前5大購買品項之一。
萬事達卡調查亦顯示，優惠、快速、存載具方便、不想用現金、乾淨衛生」是消費者使用行動支付的5大誘因，將近70%消費者因信用卡和行動支付的優惠可節省金錢、64%認為可節省時間進而使用，另有65%消費者認為透過行動支付方便儲存載具。且受到疫情影響，調查也發現超過45%消費者因為不想使用現金，以及超過40%消費者認同行動支付乾淨衛生進而使用，凸顯出疫情下消費者更加青睞透過感應式支付降低現金接觸風險的趨勢。
此外，電子支付機構管理條例修正案預計在7月上路，將開放包含跨機構辦理點數整合平台業務和開放跨機構間互通金流服務，根據萬事達卡調查也發現，37%的消費者最期待未來能實現跨行動支付平台間小額轉帳，更有54%消費者對於跨支付平台間紅利點數能互相通用感到期盼。
在低接觸時代的浪潮下，台灣行動支付使用頻率持續上升、使用年齡層也不斷擴張，但「安全性」仍為消費者使用行動支付的重要考量，相較於疫情前因安全性疑慮對行動支付卻步 ，萬事達卡調查也發現，如今台灣消費者不僅對於行動支付的安全性具有信心，對創新支付科技的接受度更勝過亞太地區平均，除了有72%台灣消費者認為行動支付比現金更安全，更有70%台灣消費者認為使用指紋、臉部辨識等生物辨識技術作為驗證付款的方式，比輸入密碼或驗證碼更安全，高於亞太地區平均的62%。此外，超過93%台灣消費者認同生物辨識技術比現金更乾淨衛生，展現台灣消費者樂於接受、使用創新支付科技的態度。
另一方面，萬事達卡調查顯示，高達83%台灣消費者對於最新的支付方式躍躍欲試，且81%消費者對提供更多支付選擇的商家更忠誠，顯見台灣消費者不僅相當認同行動支付的安全性，同時也非常重視支付選擇的多元性。
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