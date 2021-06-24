冬病夏治 三伏貼改善過敏體質

80歲陳爺爺過敏性鼻炎困擾多年，平時有流鼻水和打噴嚏等呼吸道症狀，尤其是在天氣變冷時，更是容易鼻塞，不僅影響睡眠，早晨剛起床時更是噴嚏、鼻水不斷。最近一年因為疫情緣故，陳爺爺擔心自己體質較虛弱，會有被感染的風險，聽說三伏貼可以改善體質，求診後經醫師施以三伏貼敷，陳爺爺感覺當週的鼻水噴嚏減少，經過三次三伏貼的療程，鼻塞情形得到緩解，呼吸道的症狀也改善許多，原本精神容易睏倦也好轉。





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奇美醫學中心中醫部總醫師蕭坤元表示，「三伏貼」是在三伏天時施作的藥灸敷貼療法，三伏天是指一年之內最熱的那三天，包含初伏、中伏，和末伏。三伏貼主要的目的是為了達到冬病夏治的效果，中醫理論認為人體在夏季時，精氣因皮膚汗孔開張，陽氣易外洩，等到冬季天氣寒冷就會出現陽氣虛弱的症狀。這時可以使用辛溫香燥的藥物作敷貼，例如：白芥子、延胡索、甘遂等，敷貼在特定穴位。因為夏季皮膚汗孔開張，執行藥物敷貼更容易讓藥氣經過皮膚毛孔，達到補充人體陽氣，提高身體的抗病能力，對於虛寒的過敏性症狀具有減緩發作頻率與發作症狀的功效。





▲三伏貼敷貼主要藥材，由左至右為生薑、元胡及細辛（圖／奇美醫學中心提供）

根據美國中醫藥雜誌研究指出，過敏性鼻炎病人在接受三伏貼治療後的鼻過敏嚴重指數(0分最輕至24分最嚴重)從平均12.06分改善至10.53分。而中醫藥研究論叢研究也指出，氣喘的病人在完成三伏貼之後，症狀嚴重程度可從平均43.7%改善至38.0%，結果顯示病人接受三伏貼治療過後，疾病皆有明顯改善。











蕭坤元進一步說明，因為三伏貼是以溫熱性質藥物進行敷貼，若體質屬於熱證體質者，則不建議使用。此外，若為感冒、急性感染、皮膚過敏等病人，為避免體質上火，更加重火熱症狀，例如：紅熱腫痛等，因此具以上症狀的病人也不建議接受三伏貼。另外，懷孕婦女與1歲以下幼童，因為體質性質易化熱上火，這兩類病人也不建議。今(110)年初伏的日期為 (以下皆為國曆) 7月21日、中伏在7月31日、末伏在8月10日，民眾可把握機會進行治療。



