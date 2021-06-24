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日本擬批准AZ疫苗公費接種　供60歲以上施打

▲日本批准AZ疫苗緊急使用授權，但一直都沒有列為公費接種使用對象。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本批准AZ疫苗緊急使用授權，但一直都沒有列為公費接種使用對象。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-24 12:43:47｜2021-06-24 12:44:07

日本厚生勞動省在今年5月批准阿斯特捷利康疫苗（AZ）的緊急使用授權，但一直都沒有列為公費接種使用對象。日本媒體近日報導指出，日本政府已經著手協調，擬將AZ疫苗公費接種使用對象，允許60歲以上民眾接種。

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日本厚生勞動省今年5月18日時，批准了AZ疫苗以及莫德納疫苗的緊急使用授權。但AZ疫苗在國外曾傳出血小板缺少的血栓副作用問題，讓日本政府遲遲沒有將AZ疫苗列為公費接種使用對象。

綜合《共同社》、《讀賣新聞》等日本媒體報導，由於國外相關學會公布了血栓診斷與治療相關指導意見，厚生勞動省決定重新討論採用。日本醫學專家指出「AZ疫苗在英國進行了相當數量的接種，效果也得以確認，作為選項不應該排除」，預計獲准使用的可能性較大。

根據了解，由於血栓反應多出現在年輕人身上，日本政府初步擬限定60歲以上民眾接種，並可能會參考國外使用方式。

日本目前輝瑞疫苗以及莫德納疫苗供應量尚且足夠，專家指出「AZ疫苗是為了防止意外發生，再加上能在國內進行生產AZ疫苗也是一大優點」。

▲目前日本加速為65歲以上高齡長者以及醫療人員施打疫苗，卻爆出部分地方首長插隊接種，引發爭議。（圖／美聯社／達志影像）
▲目前日本使用輝瑞疫苗以及莫德納疫苗，先前也開設了大規模接種中心，加快接種進度。（圖／美聯社／達志影像）
 

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