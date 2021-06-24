導演以為開小帳很酷　學女星PO「私密片」出大事！

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《私慾帳號》劇情描繪沉迷在「社群小帳」發性感自拍、甚至是性愛影片的女主角，在網上意外邂逅小鮮肉，兩人一夜激情後，竟在工作場合再度相遇的故事。導演對於以「社群小帳」作為創作契機表示：「作為第一部導演作品，在思考應該要導什麼樣的主題時，得知『小帳』開始流行，對此產生創作契機。」
導演還說：「我甚至還創建許多祕密帳號，並作了許多田調，將它整理成劇本。」他進一步補充：「當時開了幾個不具名、隱藏自己身分的帳號，然後設定想要打造的情節，或是像女主角一樣，發布一些讓人臉紅心跳的影像來經營。」結果卻讓導演驚呼：「實際上，有些帳號的粉絲超過四位數，更還收到許多私訊，讓我田調完成後，就把這些帳號刪除。如果繼續下去，我很能理解這些人的焦慮，也感到害怕。我認為社群是表現『我是誰』的工具，正因為如此，才能滿足被認可的欲望。它既有魅力、又有魔力，但如果用法不當，也可能會玩火自焚。」
其實導演跟台灣很有緣分，甚至造訪過嘉義縣拍電影《完全飼育》，受到當地鄉親熱烈歡迎的加藤卓哉，聽聞本片即將在台發行，開心的在自己的社群分享：「真的很開心台灣即將公開，如果不是疫情的關係，好想直接飛去台灣。」更用中文書寫：「真的很感謝你！」 《私慾帳號》將於7月9日起以PVOD首映方式，中華電信MOD、中華電信 Hami Video、台灣大哥大myVideo、遠傳friDay影音等平台皆可收看。
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