呂秀蓮：兩國際機構致函蔡英文 助台洽購嬌生、BNT
前副總統呂秀蓮今（24）日在臉書發文指出，「世界和平評審委員會」及「世界和諧基金會」兩個國際機構已聯名致函給總統蔡英文，表示願意協助台灣洽購3,000至5,000萬劑嬌生或BNT疫苗，原廠包裝、交貨迅速、品質保證。
記者劉育辰／綜合報導
2021-06-24 13:20:05
呂秀蓮在臉書發文表示，世界和平獎評審委員會（World Peace Prize Awarding Council）創辦於1989年，而世界和諧基金會（World Harmony Fundation）則創辦於2005年，這兩個國際性組織均由美國前資深國會議員沃爾夫（Lester Wolff）及萊格特（Robert Leggett）共同創辦，前者擔任美國眾議院亞太小組主席，後者擔任軍事委員會主席。
呂秀蓮說，兩位資深國會議員生前摯愛台灣，多次訪台，更與她成為莫逆之交。最難能可貴的是，兩位美國政壇先賢對台灣的摯愛感召這兩個國際機構的董事會，眼見台灣陷入疫情困局，採購疫苗又無著落，因此決議出面協助台灣，在最短時間內取得最佳疫苗；希望百工百業回復正常生活，國人同胞早日獲得生命及健康保障，美台友誼再傳佳話，至盼朝野共同促成此一義舉。
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