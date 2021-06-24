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呂秀蓮：兩國際機構致函蔡英文　助台洽購嬌生、BNT

▲前副總統呂秀蓮指出，世界和平評審委員會及世界和諧基金會已聯名致函給總統蔡英文，表示願意協助台灣洽購3,000至5,000萬劑嬌生或BNT疫苗。（圖／翻攝自呂秀蓮臉書）
▲前副總統呂秀蓮指出，世界和平評審委員會及世界和諧基金會已聯名致函給總統蔡英文，表示願意協助台灣洽購3,000至5,000萬劑嬌生或BNT疫苗。（圖／翻攝自呂秀蓮臉書）

記者劉育辰／綜合報導

2021-06-24 13:20:05

前副總統呂秀蓮今（24）日在臉書發文指出，「世界和平評審委員會」及「世界和諧基金會」兩個國際機構已聯名致函給總統蔡英文，表示願意協助台灣洽購3,000至5,000萬劑嬌生或BNT疫苗，原廠包裝、交貨迅速、品質保證。

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呂秀蓮在臉書發文表示，世界和平獎評審委員會（World Peace Prize Awarding Council）創辦於1989年，而世界和諧基金會（World Harmony Fundation）則創辦於2005年，這兩個國際性組織均由美國前資深國會議員沃爾夫（Lester Wolff）及萊格特（Robert Leggett）共同創辦，前者擔任美國眾議院亞太小組主席，後者擔任軍事委員會主席。

呂秀蓮說，兩位資深國會議員生前摯愛台灣，多次訪台，更與她成為莫逆之交。最難能可貴的是，兩位美國政壇先賢對台灣的摯愛感召這兩個國際機構的董事會，眼見台灣陷入疫情困局，採購疫苗又無著落，因此決議出面協助台灣，在最短時間內取得最佳疫苗；希望百工百業回復正常生活，國人同胞早日獲得生命及健康保障，美台友誼再傳佳話，至盼朝野共同促成此一義舉。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-06-21-2021-06-24

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