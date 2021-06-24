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孟耿如是直樹弟女友！15歲青澀樣出土　網友：原來是妳

▲孟耿如回味出道作《惡作劇2吻》。（圖／翻攝孟耿如、八大原創戲劇臉書）
▲孟耿如回味出道作《惡作劇2吻》。（圖／翻攝孟耿如、八大原創戲劇臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-24 13:25:21｜2021-06-24 13:27:52

29歲孟耿如以《我可能不會愛你》的「大仁妹」一角走紅，不過她和瞿友寧導演的合作，最早是回溯到2007年的《惡作劇2吻》，年僅15歲的她飾演和直樹弟弟裕樹兩小無猜的「好美」，近日她重溫自己14年前青澀模樣，羞喊：「當時真的滿頭問號。」

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▲孟耿如15歲拍戲自嘲童星。（圖／NOWnews影像中心）
15歲的孟耿如在《惡作劇2吻》裡纖瘦清純，瀏海還夾1支黑髮夾，是時下最流行的「學生妹子」打扮，劇中湘琴和直樹媽媽為了撮合好美跟裕樹，在端午節大賽作弊，裕樹拆穿婆媳詭計後大罵好美一頓，孟耿如在這場戲展現青澀演技，眼眶含淚後心碎離開。

▲孟耿如在《惡作劇2吻》的學生妹打扮非常青澀。（圖／翻攝八大原創戲劇臉書）
▲孟耿如在《惡作劇2吻》的學生妹打扮非常青澀。（圖／翻攝八大原創戲劇臉書）
孟耿如重溫這個片段，直呼：「我真的快笑死了，這是我的第一部戲，這樣算是童星嗎？我真的緊張到不行，搞不清楚狀況，我完全失去了當時拍那段戲的記憶欸，我想我當時真的滿頭問號，自己到底在這邊幹嘛？」對於瞿友寧敢用零經驗的素人，孟耿如覺得好大膽，「長大後回頭想想，真的這種害羞青澀的感覺，再也不可能回得去了，真是懷念啊。」網友也紛紛留言「原來好美是妳」、「竟然沒發現妳是好美」、「我現在才知道到好美是耿如」。

▲孟耿如佩服瞿友寧大膽用素人。（圖／翻攝孟耿如臉書）
▲孟耿如佩服瞿友寧大膽用素人。（圖／翻攝孟耿如臉書）
 

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