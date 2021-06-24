雙北疫情嚴重…侯友宜柯文哲防疫民調高　許智傑分析原因

台灣民意基金會23日公布六都市長防疫表現民調，有最多的45.5%民眾認為新北市長侯友宜表現較好，其次為36.7%民眾覺得台北市長柯文哲表現較好，由於雙北疫情較為嚴重，群聚事件也較多，雙北市長仍在民調中領先，因而引起諸多討論。民進黨立委許智傑今（24）早表示，雙北市長曝光量高，疫情也較之前壓低一些，所以他們民調會拉高。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣民意基金會昨公布主題為「武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）五月風暴下的台灣（二）」的民調，訪問日期是本月15日至19日，有效樣本共1072人。其中關於六都市長的防疫作為，民調詢問「當這波疫情爆發時，6都16縣市首長都動起來。到目前為止，在六都市長當中，包括柯文哲、侯友宜、鄭文燦、盧秀燕、黃偉哲、陳其邁，您覺得誰表現比較好？（複選：最多3位）」。

民調結果顯示，45.5%覺得侯友宜表現較好，36.7%覺得柯文哲表現較好，27.8%覺得高雄市長陳其邁表現較好，18.1%覺得台中市長盧秀燕表現較好， 8.9%覺得桃園市長鄭文燦表現較好，8.6%覺得台南市長黃偉哲表現較好，6.7%覺得都很好，2.1%覺得都不好，11.8%不知道。

由於雙北疫情相較全台更為嚴重，侯友宜、柯文哲民調仍位居一、二，引起諸多討論。許智傑今日分析，民調是重要的參考依據，雙北市長曝光量高，疫情也較之前壓低一些，所以他們民調會拉高。

許智傑說，「做好的要讚賞，做不夠的要檢討，在疫調和疫苗的施打方面，還是有許多改善的空間，我們就是感謝，也希望繼續一起努力，盡快度過難關」。