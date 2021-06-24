國際組織助台購疫苗？府：已得到訊息但尚未正式接獲來信
前副總統呂秀蓮今（24）日在臉書發文指出，「世界和平評審委員會」及「世界和諧基金會」兩個國際機構已聯名致函給總統蔡英文，表示願意協助台灣洽購3,000至5,000萬劑嬌生或BNT疫苗。對此，總統府發言人張惇涵則回應，總統府已經得到相關訊息，但尚未正式接獲來信。
記者劉育辰／綜合報導
2021-06-24 13:35:12｜2021-06-24 14:11:13
呂秀蓮今天在臉書發文表示，世界和平獎評審委員會及世界和諧基金會見台灣陷入疫情困局，採購疫苗又無著落，因此決議出面協助台灣，在最短時間內取得最佳疫苗，並致函蔡英文表達此意願。
張惇涵回應，總統府雖尚未正式接獲來信，但已得到相關訊息，蔡英文也相當感謝呂秀蓮於防疫事務的熱心懇切。由於國際疫苗採購事務複雜繁瑣，總統府已請中央流行疫情指揮中心（CDC）及外交部，循相關專業指引及作業程序，就相關訊息進一步了解並確認，以利後續作業。
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