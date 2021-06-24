梅克爾混打疫苗不是特例　德國研究：可以產生10倍抗體

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位於柏林大型教學醫院的夏里特（Charité）醫院初步評估，第一劑接種AZ疫苗、第二劑接種輝瑞疫苗，在療效和耐受性對接種者沒有不良影響。一、二劑之間，相隔10至12週的「混打」具有良好的耐受性，相當於引起兩次接種輝瑞疫苗的免疫反應。研究人員桑德（Leif Erik Sander）表示，薩爾蘭（Saarland）的研究甚至顯示，接種兩種不同的疫苗後，出現了「特別明顯的免疫反應」。
德國薩爾蘭大學免疫學教授瑟斯特爾（Martina Sester）表示，與兩次接種AZ疫苗的研究組相比，「混打」小組可在血液中檢測到高出10倍的抗體；中和抗體的檢測顯示，「混打」疫苗接種甚至比接種兩劑輝瑞疫苗更好一些。
目前「混打」的相關研究結果尚未完全公布、接受同行評審，瑟斯特爾表示，「混打」疫苗的效果仍需要進一步調查，並且要更加全面的進行評估，包括研究對象的性別、年齡、副作用。由於變種病毒傳播，部分專家建議疫苗可能需要追打第3劑，研究團隊也在評估，患有基礎疾病、免疫力較弱的族群是否能接受「混打」，降低三次接種帶來的免疫反應或是不良副作用風險。
據統計，目前德國已有4250萬人至少接種第一劑疫苗，佔總人口51%，逾2620萬人完成疫苗接種，佔總人口31%，每日平均可接種80萬劑新冠疫苗。
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