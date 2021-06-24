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梅克爾混打疫苗不是特例　德國研究：可以產生10倍抗體

▲德國薩爾蘭大學初步研究報告指，混打AZ、輝瑞新冠疫苗可能產生更好的免疫效果。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國薩爾蘭大學初步研究報告指，混打AZ、輝瑞新冠疫苗可能產生更好的免疫效果。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-24 13:47:42

德國政府早前表示，總理梅克爾在先接種AZ（AstraZeneca）疫苗後，在第二劑改打莫德納（Moderna）疫苗。德國媒體報導，「混打」在當地並非不尋常個案，早期AZ因為數據不完整，被德國疫苗委員會判定不適用於65歲以上族群，後來考量到血栓疑慮，改建議60歲以上族群接種。不過，有初步研究發現接種AZ疫苗後，第二劑接種輝瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗不會產生不利影響，甚至形成的免疫反應更好。

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《德國之聲》報導指，由於AZ疫苗數據、血栓疑慮等因素，疫苗政策在有部分調整，衛生部長史潘（Jens Spahn）5月宣布，18歲以上族群都將可以申請接種AZ疫苗，除非醫學上存在不適合的條件，但許多已AZ疫苗的民眾第二劑還是選擇改打輝瑞或莫德納（Moderna）這兩款mRNA疫苗。

▲今年66歲的德國總理梅克爾4月16日接種第一劑AZ疫苗，並在近期接種莫德納（Moderna）疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年66歲的德國總理梅克爾4月16日接種第一劑AZ疫苗，並在近期再接種莫德納（Moderna）疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
位於柏林大型教學醫院的夏里特（Charité）醫院初步評估，第一劑接種AZ疫苗、第二劑接種輝瑞疫苗，在療效和耐受性對接種者沒有不良影響。一、二劑之間，相隔10至12週的「混打」具有良好的耐受性，相當於引起兩次接種輝瑞疫苗的免疫反應。研究人員桑德（Leif Erik Sander）表示，薩爾蘭（Saarland）的研究甚至顯示，接種兩種不同的疫苗後，出現了「特別明顯的免疫反應」。

德國薩爾蘭大學免疫學教授瑟斯特爾（Martina Sester）表示，與兩次接種AZ疫苗的研究組相比，「混打」小組可在血液中檢測到高出10倍的抗體；中和抗體的檢測顯示，「混打」疫苗接種甚至比接種兩劑輝瑞疫苗更好一些。

目前「混打」的相關研究結果尚未完全公布、接受同行評審，瑟斯特爾表示，「混打」疫苗的效果仍需要進一步調查，並且要更加全面的進行評估，包括研究對象的性別、年齡、副作用。由於變種病毒傳播，部分專家建議疫苗可能需要追打第3劑，研究團隊也在評估，患有基礎疾病、免疫力較弱的族群是否能接受「混打」，降低三次接種帶來的免疫反應或是不良副作用風險。

據統計，目前德國已有4250萬人至少接種第一劑疫苗，佔總人口51%，逾2620萬人完成疫苗接種，佔總人口31%，每日平均可接種80萬劑新冠疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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