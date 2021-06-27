影／4種居家習慣竟成「自殘」運動　沙發成為脊椎殺手

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第一種，沙發太軟，沙發太軟容易導致坐沙發時呈現蜷曲的身體姿勢，久了可能會讓自己的脊椎彎曲，甚至導致駝背的情形
第二種，沙發的椅距太深，座位太深會導致坐姿變成半後躺的姿勢，半後躺脊椎下壓的壓力就會增加，也更容易造成脊椎傷害
第三種，抬著腳坐沙發，如果在前項原因的情況下還抬著腳坐，會讓腳無法分攤身體重量，全身的壓力僅靠腰部和脊椎支撐，嚴重影響健康，有些人以為抬起腳可以減少膝蓋痠痛，但是其實這有可能是與來自脊椎或是腰部的傳導痛有關，所以應從避免脊椎傷害開始預防。
第四種，歪著靠扶手坐，如果在坐沙發時，歪斜的坐法，會讓身體的全身重量集中在一點，更容易導致身體傷害，嚴重者更會導致手腳麻甚至無法走動
SunGuts也說，如何避免傷害的最好方法就是不要坐沙發，並且改使用可以正常坐姿的椅子，如果真的還是希望坐沙發的話，可以嘗試在沙發後，墊起直立的枕頭減少椅距與分攤身體脊椎壓力，必須注意的是，枕頭必須直立，側立枕頭反而會造成後傾角度增大影響健康，另外腳一定要踩地板，不跨在別的東西上，以分攤身體的重量，最後也不要側倒在沙發扶手，讓身體可以平均分散重量，大家可以在居家生活中檢視自己是否有以上情形，避免受傷。(影音編輯：張鈞瑞)