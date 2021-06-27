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影／4種居家習慣竟成「自殘」運動　沙發成為脊椎殺手

▲家中沙發竟會危害健康，應該如何避免。(圖／翻攝三個字SunGuts)
▲家中沙發竟會危害健康，應該如何避免。(圖／翻攝三個字SunGuts)

影像中心/綜合報導

2021-06-27 12:00:00

你知道嗎？家中的沙發會害你的脊椎、腰部產生痠痛的傷害！YouTube頻道「三個字SunGuts」跟大家介紹4種在家中坐沙發時，可能影響健康的危險坐姿習慣。

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居家生活中不少人喜歡坐在沙發上，享受舒適的生活體驗，然而沙發本身的設計其實會影響脊椎的健康，正常健康的坐姿應是由坐骨、腳部著地的方式分攤身體重量，但是沙發卻是讓身體的重量由腰部、尾椎的位置來分攤，坐久了反而會導致脊椎傷害，SunGuts分享四種危險沙發坐法，大家可以自己檢查是否有以下情形。

▲在家坐沙發，可能會導致腰部與脊椎痠痛
▲在家坐沙發，可能會導致腰部與脊椎痠痛。(圖／翻攝三個字SunGuts)
第一種，沙發太軟，沙發太軟容易導致坐沙發時呈現蜷曲的身體姿勢，久了可能會讓自己的脊椎彎曲，甚至導致駝背的情形

第二種，沙發的椅距太深，座位太深會導致坐姿變成半後躺的姿勢，半後躺脊椎下壓的壓力就會增加，也更容易造成脊椎傷害

第三種，抬著腳坐沙發，如果在前項原因的情況下還抬著腳坐，會讓腳無法分攤身體重量，全身的壓力僅靠腰部和脊椎支撐，嚴重影響健康，有些人以為抬起腳可以減少膝蓋痠痛，但是其實這有可能是與來自脊椎或是腰部的傳導痛有關，所以應從避免脊椎傷害開始預防。

▲坐沙發時，如果抬腳坐，雖然能緩解腳部痠痛，但卻可能導致更大的脊椎傷害
▲抬腳坐沙發，雖然能緩解腳部痠痛，卻可能導致更大的脊椎傷害。(圖／翻攝三個字SunGuts)
 

第四種，歪著靠扶手坐，如果在坐沙發時，歪斜的坐法，會讓身體的全身重量集中在一點，更容易導致身體傷害，嚴重者更會導致手腳麻甚至無法走動

SunGuts也說，如何避免傷害的最好方法就是不要坐沙發，並且改使用可以正常坐姿的椅子，如果真的還是希望坐沙發的話，可以嘗試在沙發後，墊起直立的枕頭減少椅距與分攤身體脊椎壓力，必須注意的是，枕頭必須直立，側立枕頭反而會造成後傾角度增大影響健康，另外腳一定要踩地板，不跨在別的東西上，以分攤身體的重量，最後也不要側倒在沙發扶手，讓身體可以平均分散重量，大家可以在居家生活中檢視自己是否有以上情形，避免受傷。(影音編輯：張鈞瑞)

▲不良坐姿可能會影響身體健康
▲不良坐姿可能會影響身體健康。(圖／翻攝三個字SunGuts)
 

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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.3%94.7%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.25%35.75%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.69%63.31%
2021-06-25-2021-06-28
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