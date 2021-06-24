特企／大陸全國台聯舉辦同名村心連心活動　打響海峽論壇

號稱海峽論壇前哨戰的「同名村·心連心」聯誼活動第九屆在漳州隆重展開，與「兩岸好聲音·共築復興夢」的文藝晚會20日在福建省漳州電視台舉辦，來自海峽兩岸的同名村代表、在閩的台胞、台商、專家學者等近百人參加。





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台灣閩台同宗同名村交流中心主任陸炳文在台灣以視頻連線表示，兩岸經過300多年的融合發展，閩台同名同宗村承載著兩岸的濃濃親情，兩岸應共同扛起歷史責任，協力推動時代巨流。





「福建漳州是台灣人民大部分的主要祖籍地、台灣文化重要發揚地，台灣2350萬人口中，祖籍漳州的就佔到40%，至少有113個姓氏與1000萬台胞的根在漳州。」漳州市副市長蘭萬安表示，晚會以「曲同調」為主題，通過短視頻、雲互動等多種形式，回顧兩岸同名村的歷史淵源，記錄出兩岸人民共同擁有的文化習俗，追溯了兩岸民俗文化的發展脈絡，展現了兩岸豐富多彩的旅遊文化資源，加深了兩岸基層民眾間的交流力度。





第一次來參加聯誼活動的福州楊台商接受記者採訪時表示，兩岸交流非常重要，應鼓勵更多的台灣青年能參加兩岸民間交流活動，讓他們知道根在哪裡。





「同名村」是台灣村落(地名)與大陸祖地同名，保留族譜，沿用相同堂號、傳世輩字序列，用以銘記祖籍地。據主辦方福建省台聯介紹，自2013年開始每年舉辦「同名村·心連心」聯誼活動，活動主題常做長新，從「尋根」「續緣」「共建」到近年來的「食同味」「婚同俗」「居同厝」，讓台灣同胞認同程度較高，有越來越多的台灣宗親祖帶孫、父攜子一同參與進來，解鄉愁、敘鄉情，回到原鄉尋根謁祖，同名村成了同心村。





這屆活動由中華全國台灣同胞聯誼會指導，福建省台灣同胞聯誼會、福建省海外聯誼會、福建省閩台交流協會、廈門市台聯、漳州市台聯、漳州電視台、台灣閩台同宗同名村交流中心主辦共同舉辦的活動，也在疫情期間為未來的海峽論壇打響了一個非同凡響的前哨站。



