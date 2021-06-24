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恩主公群聚燒高雄　藍批陳其邁甩鍋、綠批替侯友宜解圍

▲今（24）日CDC防疫記者會說明醫院因應院內COVID-19病例之應變處置建議。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲今（24）日CDC防疫記者會說明醫院因應院內COVID-19病例之應變處置建議。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-24 14:19:17｜2021-06-24 14:23:28

昨（23）日高雄市查出，仁武7人群聚確診的感染源，竟是來自新北市的恩主公醫院群聚，引爆市長陳其邁怒火，國民黨文傳會副主委鄭照新認為高市府忙著甩鍋給新北市衛生局和私人恩主公醫院，說好的同島一命又成了笑話嗎？民進黨高雄市議員邱俊憲則批藍營刻意錯誤解讀防疫處置建議，根本就是以政治攻擊抹煞防疫能量。

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國民黨文傳會副主委鄭照新發文指出，高雄拿部桃群聚後來擴大匡列，試圖上綱怪罪新北市衛生局，然而，部桃跟恩主公至少有五個地方不能類比，包括病毒株不同、全台新增確診相差百倍、隔離中人數相差27倍、單點圍堵VS.遍地烽火、部桃部立VS.恩主公私立，並認為陳其邁市長要求該個案要回溯自5月22日起重啟疫調可以理性討論，但「合作不是甩鍋，求助不能卸責」，高市府忙著甩鍋給新北市衛生局和私人醫院恩主公，說好的同島一命又成了笑話；國民黨新北市議員葉元之和江怡臻也轟陳其邁甩鍋，同黨高雄市議員陳麗娜則說，很多事情都有待處理，陳其邁實在不必因「加零」破功而爆氣。

▲恩主公醫院群聚時間序。（圖／邱俊憲提供）
▲恩主公醫院群聚時間序。（圖／邱俊憲提供）
民進黨高雄市議員邱俊憲表示，依據CDC五月明確的相關指引，恩主公醫院應在5月底通報高雄確診個案（案14359）為風險對象，並給新北市政府衛生局追蹤管理，新北如確實按照5月更新的指引處置，如此便能避免傳播鏈進入社區，就無近日高雄兩家庭群聚感染七人之憾事，拜託國民黨切勿為替侯市長解圍而傷害高雄人、台灣人的健康，錯誤解讀今年5月更新的處置指引，以政治攻擊抹煞防疫能量。

民進黨高雄市議員林智鴻也說，國民黨拿去年的舊資料來質疑陳其邁，甩不了侯友宜造成疫情破口的事實，如果侯友宜當時面對恩主公醫院的院內群聚感染，採取的作為比照鳳山仁惠醫院立即封院以及執行清零計畫，今天就不會發生疫情又升溫的狀況。

台灣基進新聞部副主任陳子瑜則認為，新北市議員葉元之和江怡臻都說，恩主公醫院依照去年1月制定的「嚴重特殊傳染性肺炎疫情調查及接觸者追蹤指引」，當時陳其邁是行政院副院長不可能不知道，但通報流程在今年五月就已更新，他們卻還留在去年一月，根據更上位的《傳染病防治法》第39條「發現傳染病或疑似傳染病時，應立即採行必要之感染管制措施，並報告當地主管機關」，在個案回診時已強烈懷疑染疫，還讓個案在醫院進出、跨區移動，導致高雄群聚感染，基層防疫措施鬆散，新北市府沒有任何一點責任嗎？。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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