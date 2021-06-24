恩主公群聚燒高雄　藍批陳其邁甩鍋、綠批替侯友宜解圍

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨高雄市議員邱俊憲表示，依據CDC五月明確的相關指引，恩主公醫院應在5月底通報高雄確診個案（案14359）為風險對象，並給新北市政府衛生局追蹤管理，新北如確實按照5月更新的指引處置，如此便能避免傳播鏈進入社區，就無近日高雄兩家庭群聚感染七人之憾事，拜託國民黨切勿為替侯市長解圍而傷害高雄人、台灣人的健康，錯誤解讀今年5月更新的處置指引，以政治攻擊抹煞防疫能量。
民進黨高雄市議員林智鴻也說，國民黨拿去年的舊資料來質疑陳其邁，甩不了侯友宜造成疫情破口的事實，如果侯友宜當時面對恩主公醫院的院內群聚感染，採取的作為比照鳳山仁惠醫院立即封院以及執行清零計畫，今天就不會發生疫情又升溫的狀況。
台灣基進新聞部副主任陳子瑜則認為，新北市議員葉元之和江怡臻都說，恩主公醫院依照去年1月制定的「嚴重特殊傳染性肺炎疫情調查及接觸者追蹤指引」，當時陳其邁是行政院副院長不可能不知道，但通報流程在今年五月就已更新，他們卻還留在去年一月，根據更上位的《傳染病防治法》第39條「發現傳染病或疑似傳染病時，應立即採行必要之感染管制措施，並報告當地主管機關」，在個案回診時已強烈懷疑染疫，還讓個案在醫院進出、跨區移動，導致高雄群聚感染，基層防疫措施鬆散，新北市府沒有任何一點責任嗎？。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。